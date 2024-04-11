Родион Газманов решил стать депутатом Мосгордумы

Хотя Газманов не состоит в партии, он активно принимает участие в ее гуманитарной миссии, особенно после начала специальной военной операции. Он посещал бойцов в госпиталях и участвовал в концертах, а также выступал перед жителями освобожденных территорий.

Опыт участия в избирательных кампаниях стал для Газманова первым, но он подошел к нему с оптимизмом. Он отметил, что уже имеет значительный опыт в сфере управления и общественной работы.

Газманов уверен в своей способности выполнять важные задачи на благо общества благодаря своему перфекционизму и высокому чувству ответственности.

«Быть депутатом - это быть полезным людям, помогать в решении важных, стратегических вопросов, касающихся самого широкого спектра. Зная свой перфекционизм, гиперответственность, уверен, что смогу быть полезным людям на посту депутата Думы города Москвы», - отметил певец.

На днях Родион Газманов взбесился из-за вопроса о сменившем фамилию брате. Он буквально накричал на журналистов.