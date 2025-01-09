09 января 2025, 19:19

Роддома и женские консультации продолжили массово закрываться

РИА «Новости»
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Несмотря на проблемы с демографией, в России продолжают закрывать родильные дома и женские консультации. В период с 2019 по середину 2024 года лицензии лишились более 150 клиник, оказывающих родовспомогательные услуги, сообщило издание «МК».

По его информации, дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов составляет от 8,5 до 11,5 тысячи специалистов.

Главврач одного из крупных роддомов, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о закрытии медучреждения, в котором она работала. По ее словам, сотрудников отправили на «регулярную мойку», а затем уволили.

«Это стало шоком для всего персонала. Конечно, роженицы не остались без помощи, их перевели в соседний роддом, но там уже была большая нагрузка», - объяснила врач.

Подобная ситуация объясняется тем, что при низком уровне рождаемости содержание небольших роддомов становится нерентабельным, добавило издание.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала россиянок рожать до 35 лет. Она отметила, что в более старшем возрасте появляется риск генетической мутации яйцеклеток.

Дети Роддома Семья Врачи Медицина
09 января 2025, 20:27
Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Папиных дочек» Хропов
Unsplash
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Анатолий Хропов, известный по ролям в «Универе», «Улицах разбитых фонарей» и других сериалах, умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Театральной мастерской «АСБ» на своей официальной странице «Вконтакте».

В сообщении уточнили, что Анатолий Хропов умер в ночь с 5-го на 6-е января. Прощание с артистом запланировано на 11-е января. Мероприятие пройдет в городском крематории Петербурга на Шафировском проспекте, 11.

Причины смерти актера пресс-служба мастерской не указывала.

Aif.ru со ссылкой на собственные источники сообщило, что Анатолий Хропов умер из-за онкологического заболевания.

Собеседник издания заявил, что артист долго болел и «вообще был нездоровый человек».

Анатолий Хропов начинал театральную карьеру в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета, он также служил в московских театрах.

Современному зрителю актер знаком по ролям в популярных сериалах. В числе прочих, Хропов снялся в сериалах «Папины дочки», «Бандитский Петербург», «Универ» и «Улицы разбитых фонарей». Всего в фильмографии Анатолия Хропова более 110 работ.

Ранее сообщалось о смерти актера Романа Мадянова.

Сериалы Актеры Артисты
09 января 2025, 17:53
Участникам Великой Отечественной войны в Калужской области выплатят по миллиону рублей
РИА «Новости»
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Участникам Великой Отечественной войны, живущим в Калужской области, выплатят по миллиону рублей в честь 80-летней годовщины Дня Победы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Дал поручение подготовить соответствующий нормативный документ. На сессии Заксобрания в феврале депутаты рассмотрят этот вопрос. Рассчитываю на поддержку», - добавил глава региона.

Ранее заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов рассказал, что Красную площадь к празднику в этом году украсят по-особенному. Он рассказал, что в штабе по подготовке Дня Победы ведут очень масштабную работу.

Президент Владимир Путин лично пригласил глав государств СНГ на Парад в Москву и выразил надежду, что на мероприятие прибудут и воинские контингенты из этих стран.

Ветераны Россия Деньги Парад Победы Великая Отечественная война
09 января 2025, 14:48
Водителям запретили употребление спиртного на месте после ДТП
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Верховый суд признал незаконным употребление алкоголя водителями, которые ждут инспектора ГИБДД после аварии. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в марте 2023 года жителя Карелии Руслана Иванова признали виновным за употребление спиртного после ДТП и оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года.

Верховный суд оставил постановление без изменений. Согласно материалам дела, Иванов ехал на авто, принадлежавшем его знакомой. Водитель свернул в кювет, машина перевернулась и получила повреждения. Мужчина выпивал, пока ждал сотрудника ГИБДД для оформления аварии.

Ранее водителям рассказали, кода инспектор ДПС может проверить телефон водителя. Например, у правоохранителей есть такое право, когда им нужна запись с видеорегистратора.

Суд ДТП Алкоголь Водители
09 января 2025, 14:02
«Все строители ждут!» Директор строительной фирмы рассказал, как сэкономить на ремонте
Freepik
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В этом году прогнозируется рост цен на ремонт до 20%. Как сэкономить на товарах и услугах, но получить такой же результат, рассказал 360.ru директор строительной компании Дмитрий Поплавский.

Он рекомендовал делать ремонт в начале года, до начала массовых весенних работ, в то время как с мая до осени, по его словам, цены максимальные.

«Пожалуйста, делайте ремонт в январе–феврале! Все строители ждут, но никому это не нужно. <… > Строители буквально снижают цены на свои работы в феврале. Мы в феврале часто делаем внутреннюю отделку, чтобы просто сэкономить. Рабочие готовы делать за копейки», - рассказал Поплавский.

При этом он призвал не доверять рабочим, найденным случайно, покупку стройматериалов.

«Вам нужно либо самим покупать все материалы, либо отдавать деньги человеку, которому вы доверяете. Вас все равно обманут! Человек со стороны 100% вам принесет завышенные чеки или количество материалов», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что стройматериалы за минувший год подорожали в среднем на 10% , но это не повлияет на стоимость квартир в новостройках.

Благоустройство Строительство Ремонтные работы

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