РКН назвал предварительную причину масштабного сбоя в Telegram

По данным Downdetector, сбои в работе мобильной и браузерной версии Telegram появились около 14:08. Около 74% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильной версии, 6% - браузерной, а еще 20% - о невозможности соединиться с сервером.

По информации «Сбой.рф», больше всего жаловались на сбои в Москве (38% обращений) и Санкт-Петербурге (12%).

Читатели «360» также сообщали о невозможности пользоваться Telegram не только в этих двух городах, но также в Саранске и Кировске. Около 14:45 мессенджер ожил, но у одного из пользователей, по его словам, пропали все группы, в которые он распределил чаты и каналы, на которые был подписан.

Во время сбоев не получалось отправлять сообщения, не грузились войсы, полученные ранее в переписках фото и видео, в некоторых чатах временно исчезла история сообщений.