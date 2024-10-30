Риск роста подпольного бизнеса из-за алкоограничений в стране не испугал Госдуму

«У нас нелегальный рынок большой. Даст ли ограничение во времени какой-то импульс на нелегальную плоскость - частично, да. Но все зависит от того, насколько правоохранительная система профессионально работать будет», - подчеркнул депутат.

Хамзаев выразил уверенность, что сейчас необходимо идти по пути сокращения объемов, времени, мест продажи алкоголя. На это уже давно есть запрос в обществу. И он, по его мнению депутата, очень высокий.

«Такой запрос в обществе высокий в силу чрезвычайности. Я имею в виду смертность, преступность и другие определенные негативные проявления в молодежном секторе, да в целом и в бытовых вопросах», - добавил он.

И на такие запросы общественности крайне важно своевременно отвечать, продолжил Хамзаев. Но действовать при этом, безусловно, нужно грамотно и поэтапно, уточнил собеседник 360.ru.

На вопрос, сильно ли подобный законопроект повлияет на ситуацию c уровнем пьянства, ведь люди могут закупаться алкоголем впрок, Хамзаев указал на то, что в любом случае положительный эффект обязательно будет.

«Даст ли это свой правильный позитивный эффект? Даст! А вот какой? В нашем случае любой эффект - это хорошо», - заключил Хамзаев.

Ранее парламентарий поддержал предложение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ограничить продажу спиртного в регионе по будням двумя обеденными часами - с 12 до 14. Также он выступил за ограничение продажи алкогольной продукции в будние и выходные дни.