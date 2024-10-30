30 октября 2024, 18:00

Риелтор рассказала о подводных камнях законопроекта о специалистах по недвижимости

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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ при участии бизнес-сообщества разрабатывает законопроект, регулирующий риелторскую деятельность. Специалистам по недвижимости понадобятся подтвержденная квалификация, отсутствие судимости и трудовой договор. О подводных камнях такого законопроекта рассказала 360.ru риелтор Наталья Перескокова.

Она заявила, что подобный закон нужен уже очень давно, но разрабатывать его надо с максимальной ответственностью и профессионализмом.

«К сожалению, иногда законы вырабатываются людьми, очень далекими от недвижимости, и затем эти законы принимаются. А вот мы, непосредственно специалисты рынка недвижимости, знаем, что нужно сделать и как нужно сделать, чтобы этот закон был во благо», - добавила собеседница 360.ru.

Главной проблемой Перескокова назвала то, что ни в одном вузе не готовят дипломированных специалистов по недвижимости. Она заявила, что не очень понимает, кто должен оценивать квалификацию риелторов. Кроме того, специалист задалась вопросом, кто входит в бизнес-сообщество, помогающее в разработке проекта.

«Вот, например, меня почему-то нет в этой рабочей группе, а я считаю, что я могла бы принести реальную пользу, прям вот реальную. Если бизнес-сообщество - это генеральные директора крупных агентств, то директора и владельцы крупных агентств не работают напрямую с клиентами», - заявила она.

По ее словам, для оказания качественных услуг в будущем необходимо понимать потребности клиентов.

Ранее Перескокова рассказала, как купить квартиру после очередного повышения ипотечных ставок.

Госдума РФ Работа Квартиры
30 октября 2024, 14:10
Хозяина бутовских коз вызвали в суд. Мужчина назвал иск надуманным
Телеканал «360»
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В Зюзинском суде прошло заседание по иску, ответчиком по которому выступил хозяин бутовских коз Валерий Аникеев. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Иск поступил от ГБУ «Жилищник» района Южное Бутово о причинении ущерба зеленым насаждениям. Аникеев назвал дело надуманным и заявил, что на нем хотят нажиться. Он подчеркнул, что не согласен с требованиями иска.

«Нет, конечно, это надуманный иск <…> Я ему встречный иск подам. Хочет получить незаработанные деньги», - сказал мужчина журналистам.

Аникеев заметил, что истец якобы утащил его машины, так как посчитали их брошенными. По его словам, это произошло после того, как дети разбили стекла в двух его автомобилях.

Мужчина попросил перенести слушание по делу, так как плохо себя чувствует. Он отметил, что у него поднялась температура и он, возможно, заболел ковидом.

«Я не в состоянии, я пришел только из уважения к суду», - подчеркнул он.

Новое заседание назначили на 10 декабря. Мужчина обещал в следующий раз угостить журналистов молоком.

Это не первое разбирательство с участием Валерия Аникеева. В августе комитет ветеринарии Москвы обратился в суд против жителя Бутова, который держал коз с нарушением законодательства. В октябре Зюзинский суд Москвы предписал Аникееву обработать территорию, поменять забор и положить покрытие для надлежащего содержания животных.

Суд Животные Мужчины Москва
30 октября 2024, 10:43
Риск роста подпольного бизнеса из-за алкоограничений в стране не испугал Госдуму
Freepik
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Поэтапное сокращение часов продажи алкогольных напитков в России не спровоцирует бум нелегальной торговли. Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее он выступил с призывом начать поэтапное ограничение времени продажи спиртного в стране.

«У нас нелегальный рынок большой. Даст ли ограничение во времени какой-то импульс на нелегальную плоскость - частично, да. Но все зависит от того, насколько правоохранительная система профессионально работать будет», - подчеркнул депутат.

Хамзаев выразил уверенность, что сейчас необходимо идти по пути сокращения объемов, времени, мест продажи алкоголя. На это уже давно есть запрос в обществу. И он, по его мнению депутата, очень высокий.

«Такой запрос в обществе высокий в силу чрезвычайности. Я имею в виду смертность, преступность и другие определенные негативные проявления в молодежном секторе, да в целом и в бытовых вопросах», - добавил он.

И на такие запросы общественности крайне важно своевременно отвечать, продолжил Хамзаев. Но действовать при этом, безусловно, нужно грамотно и поэтапно, уточнил собеседник 360.ru.

На вопрос, сильно ли подобный законопроект повлияет на ситуацию c уровнем пьянства, ведь люди могут закупаться алкоголем впрок, Хамзаев указал на то, что в любом случае положительный эффект обязательно будет.

«Даст ли это свой правильный позитивный эффект? Даст! А вот какой? В нашем случае любой эффект - это хорошо», - заключил Хамзаев.

Ранее парламентарий поддержал предложение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ограничить продажу спиртного в регионе по будням двумя обеденными часами - с 12 до 14. Также он выступил за ограничение продажи алкогольной продукции в будние и выходные дни.

Алкоголь Депутаты Торговля Россия
30 октября 2024, 02:56
ФАС проверит цены на «детские» тарифы такси
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Федеральную антимонопольную службу запрос с просьбой проверить обоснованность установленных цен на «детские» тарифы такси. Фрагмент обращения опубликовало РИА «Новости».

Чернышев отметил, что разница в стоимости может отличаться в несколько раз, хотя на маршруте зачастую работает одна и та же машина.

«Одно только наличие детского кресла не может быть основанием для существенного удорожания услуги, а повышение именно „детского“ тарифа представляется несправедливым по отношению ко многим семьям», - заявил депутат.

Ранее в Госдуме заявили, что необходимо запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду, а также другие периоды повышенного спроса. В критических ситуациях, например, когда нужно отвезти ребенка в больницу, завышенные тарифы могут стать серьезной проблемой.

Дети Госдума РФ Депутаты Такси
30 октября 2024, 01:35
«Почта России» предложила ограничить интернет-торговлю товарами из-за границы
РИА «Новости»
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Руководство «Почты России» предложило правительству ограничить доступ к интернет-торговле товарами из-за границы. Об этом написало издание РБК.

«„Почта России“ предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли», - говорится в материале.

Среди условий: физическое присутствие компании на территории России, подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, уставный капитал не менее 100 миллионов рублей и ряд других. Эти меры повысят долю «Почты России» на рынке, но и ограничат количество маркетплейсов и экспресс-перевозчиков.

«Почта России» проиграла борьбу маркетплейсам, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что у них не было шансов эту конкуренцию выиграть из-за жесткого регулирования.

Торговля Россия Бизнес Маркетплейсы

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