Результаты пересдавших ЕГЭ школьников раскрыли в Рособрнадзоре

Россиянам продолжают напоминать об опасности телефонных мошенников и правилах поведения при звонках таких аферистов. Преступники постоянно придумывают новые схемы обмана и пытаются разводить даже высокопоставленных политиков. О случаях столкновения с такими злоумышленниками рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тему повышения финансовой грамотности она подняла на пленарном заседании верхней палаты российского парламента, сообщило РИА «Новости».

По словам Матвиенко, аферисты пытались ее обмануть много раз, но всякий раз терпели неудачу.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», - подчеркнула спикер Совфеда.

Тут же она обратила внимание, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком, и выразила уверенность, что повышать ее следует с самого детства.

«Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны, они и родителей своих от чего-то уберегут», - отметила Матвиенко.