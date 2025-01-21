21 января 2025, 11:00

Резкого похолодания на 20-25 градусов не исключили во многих регионах России

РИА «Новости»
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Со вторника по четверг на востоке Поволжья, Урале и востоке Сибири может резко похолодать на 20-25 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он привел в пример Омскую область, где на вторник спрогнозировали днем температуру около -4 градусов, а на четверг - уже до -30.

При этом в Москве , как ранее отмечал синоптик, сильных морозов до конца января ожидать не приходится, хотя температура будет стабильно держаться на отметке ниже нуля градусов по Цельсию.

Ранее доктор географических наук Алексей Шихов предсказал понижение температуры в Пермском крае, начиная с третьей декады января. Это станет первым похолоданием в регионе за два с половиной месяца.

Урал Россия Погода Сибирь Роман Вильфанд
21 января 2025, 11:01
Жителям Подмосковья рассказали, когда в Москве будет настоящая зима
РИА «Новости»
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До конца января в Москве и Подмосковье не будет выпадать значимых снегопадов, а похолодание, наступившее 21 января, продлится всего три дня. Об этом 360.ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Давайте радоваться, что называется, этому эпизоду настоящей зимы, который нас ожидает сегодня, ну и в ближайшие два дня», - отметила она.

Специалист объяснила, что в ближайшие сутки в Московском регионе выпадет 1-2 сантиметра снега, но до конца месяца высота снежного покрова существенно не изменится.

«Похолодание уже к нам пришло. Сегодня ночью и ближайшие двое суток, во всяком случае, погоду будет определять арктический антициклон, поэтому на фоне повышенного атмосферного давления у нас будет наблюдаться снег от небольшого до умеренного в среду», - подчеркнула она.

Синоптик сообщила, что в столице температура следующей ночью опустится до -5 - -7 градусов, а в области столбики термометра достигнут отметки в -8 градусов.

«И дневная температура тоже будет отрицательная в среду, это -2 - -4 градуса. То есть температура воздуха останется выше климатической нормы, но уже не на 7-10 градусов, как у нас было на прошлой неделе, а где-то на 3-4 градуса», - заявила она.

Позднякова допустила, что мороз продлится до 23 января, а с 24 января в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом.

«Дневная температура уже в субботу приблизится к нулевой отметке. В воскресенье не исключено, что температура воздуха будет где-то дневная в пределах 1 - 3 градусов», - подытожила специалист.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что их ожидает теплый февраль. Он добавил, что зимой будет несколько понижений температуры до минус 10-15 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
21 января 2025, 09:15
За самую дорогую шубу в России заплатили 34 млн рублей
РИА «Новости»
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Самую дорогую шубу в России купили за 34 миллиона рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», проанализировавшие продажи в 2024 году.

Самой дорогой оказалась шуба из соболя. На втором месте по дороговизне попало меховое изделие из норки (18 миллионов рублей), за ней следует шуба из овчины (четыре миллиона). Дешевле оказалась шуба из нутрии (почти в два миллиона), из енота - в 1,4 миллиона, из кролика/зайца - 1,5 миллиона, а из песца и лисицы - 1,7 миллиона рублей.

По данным Центра развития перспективных технологий, в среднем россияне приобретали меховые изделия за 82,4 тысячи рублей. На 29% вырос спрос на шубы из кролика или зайца. На втором месте по популярности оказалась верхняя одежда из песца или лисицы, спрос на которую вырос на 21%. Замыкают тройку лидеров шубы из енота, чей интерес увеличился на 15%.

В то же время в 2024 году продажи меховых изделий уменьшились на 7% по сравнению с предыдущим годом. Но в денежном эквиваленте отмечен рост на 7% (до 33 миллиардов рублей).

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, что шубы из натурального меха визуально добавляют восемь лет к возрасту женщины.

Мода Одежда Россия
20 января 2025, 13:50
Москвичам рассказали о резком понижении температуры после оттепели
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После оттепельных значений температура резко понизится к 21 января. Об этом в беседе с изданием «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сейчас в Москве стоит соответствующая апрелю погода, но уже во вторник столбики термометра опустятся на десять градусов. Температура воздуха не поднимется выше -3 градусов.

«Погода сегодня (20 января - прим.ред.) очень теплая, днем 2. 4 градуса, что на восемь градусов выше нормы и соответствует апрелю. Но погода - очень легкомысленная леди, она невероятно изменчива. И завтра вы уже не узнаете эту погоду», - заявил Вильфанд.

К вечеру в столице прогнозируется резкое повышение атмосферного давления. В ночь на 21 января температура воздуха в Москве достигнет отметки в -7…-9 градусов, а в Московской области опустится и до -12. Утром холодная погода сохранится, столбики термометра покажут не выше -7…-8 градусов. Ближе ко второй половине дня потеплеет до -5…-3 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что февраль в московском регионе будет теплым , но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
20 января 2025, 12:28
Перечень жизненно важных препаратов расширили в России
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Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов, включив в него 18 новых медикаментов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В список добавили лекарства для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тахикардии, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, тяжелой формы бронхиальной астмы и предотвращения тромботических осложнений при проведении антиретровирусной терапии.

«Для четырех препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила», - уточнили в пресс-службе кабмина.

Стоимость препаратов, необходимых для поддержания жизни, контролируется государством. В списке ЖНВЛП насчитывается более 800 наименований лекарств, которые предоставляют пациентам бесплатно, а затраты на их приобретение покрывают из федерального бюджета. Предыдущее обновление перечня проходило в апреле 2024 года.

Ранее стало известно, что процедура ЭКО и лечение аритмии станут доступнее для россиян по ОМС. В 2025 году финансирование системы обязательного медицинского страхования достигнет 590 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2024-м.

Лекарства Россия

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