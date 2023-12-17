Режиссер фильма «Жил певчий дрозд» Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни

«У нас горе. Ушел Отар Иоселиани - великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», - написал он.

Рост рассказал РБК, что Иоселиани не стало в ночь на 17 декабря. Причины смерти заслуженного деятеля искусств пока неизвестны. О дате и месте похорон тоже не сообщали.

Отар Иоселиани был лауреатом множества наград и премий. Его самые известные работы - «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Истина в вине», «И стал свет». Творения Иоселиани называют шедеврами кино, а он сам был одним их самых гениальных режиссеров ХХ века по мнению автора-составителя книги «100 великих режиссеров» Игоря Мусского.

Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Он утверждал, что ему посчастливилось застать поколение прошлого века и впитать старинные традиции. Иоселиани признали заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР и народным артистом Грузии.