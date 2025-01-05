05 января 2025, 11:11

Режим СЭЗ распространили на ряд территорий в белгородском приграничье

Читайте нас в: Google Новости

Правительство России распространило режим свободной экономической зоны на ряд территорий в Белгородской области для поддержки местных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве отметили, что это решение позволит работающим там предприятиям стать резидентами СЭЗ и получить ряд преференций. В их числе - режим свободной таможенной зоны, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, нулевая ставка на прибыль, полученную в рамках инвестпроекта, а также пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Свободную экономическую зону создали в 2023 году на территории новых регионов, ее участниками уже стали 268 компаний. Специально для резидентов СЭЗ разработали программу льготного кредитования.

Самые распространенные виды деятельности предприятий-резидентов - добыча полезных ископаемых, строительство и промышленность.

Россия
05 января 2025, 11:56
Полицейские с 5 февраля начнут выдворять мигрантов из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным.

Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон , подписанный президентом Владимиром Путиным.

На сегодняшний день высылать иностранцев, незаконно пребывающих на территории страны, имеют право только судьи и пограничники. Через месяц такие полномочия получат полицейские.

Право принимать решения о депортации смогут главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их заместители, а также главы подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители смогут выдворять мигрантов в отдельных случаях, если речь будет идти о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России.

Ранее стало известно, что российская полиция с 5 марта получит право свободно входить в дома мигрантов , попавших под депортацию.

Мигранты Законы Россия Полиция
05 января 2025, 11:33
Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заработные платы у мигрантов в 2025 году превысят 300 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ Минтруда.

Судя по тексту «Перечня для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы на 2025 году», высококвалифицированные мигранты смогут в месяц получать 380 тысяч рублей, именно такую зарплату выплатят председателю правления.

У менеджеров крупных компаний заработная плата достигнет 275 тысяч рублей, у спортсменов-инструкторов - 250 тысяч рублей. Зарплаты директора департамента, бланшировщика или мастера-брынзодела составят 230 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в России будут получать мигранты, работающие пекарями и поварами - 20 тысяч рублей, массажистами - 23 тысячи рублей и конструкторами одежды - 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мигрантов обязали с 30 июня сдавать биометрию на въезде в Россию.

Мигранты Россия Зарплаты
05 января 2025, 01:57
Святочные гадания. Девушкам рассказали о самых простых способах узнать судьбу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Святки продлятся с 6 по 19 января. Девушки получат шанс в течение двух недель узнать свою судьбу. Блогер Фируза Саиджонова рассказала Пятому каналу о популярных святочных гаданиях.

Гадание с кольцом, хлебом и монетой нужно провести в рождественскую ночь. Девушке следует сесть за стол, завязать глаза и выбрать чашку с одним из трех предметов. Хлеб, по словам блогера, сулит достаток, монета - богатство, кольцо - скорое замужество.

Воском можно гадать не только на любовь. Саиджонова отметила, что нужно четко сформулировать вопрос и вылить расплавленный в металлической чашке воск в миску с водой. Понять значение получившихся фигурок способна только сама гадающая.

Для обряда с нитками потребуются несколько человек. Нужно раздать несколько отрезков одинаковой длины и поджечь. У кого быстрее догорит, та первой выйдет замуж.

Избранника можно увидеть во сне, если расчесать волосы, проговорить «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне, расчеши меня» и положить гребень под подушку. Если зажечь свечу, подойти с ней к зеркалу и произнести «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный», жених покажется в отражении.

Кроме того, можно погадать на соленой рыбе. Для этого нужно поесть ее на ночь и со словами «Суженый мой, ряженый, приходи напоить меня» лечь в постель. Для того, чтобы приснился возлюбленный, Саиджонова посоветовала вечером ни с кем не разговаривать.

Блогер предложила один современный способ гадания - с использованием телефона. Нужно набрать любой номер, позвонить и спросить имя ответившего. Трубку возьмет тезка жениха или соперницы. Если ответит ребенок, то гадающая скоро обзаведется семьей с детьми.

Узнать будущее в более широком смысле можно из предсказаний. Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен предупредил, что 2025 год принесет новые возможности , а «бразильский Нострадамус» Атос Саломе - технологический прорыв.

Астрология
04 января 2025, 21:23
Единый центр спасения птиц откроют в Анапе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новый большой центр по спасению птиц в городе-курорте Анапе откроют 5 января на базе пансионата «Полярные Зори». В нем создадут все условия для работы волонтеров и размещения птиц, сообщила пресс-служба мэрии Анапы со ссылкой на директора пансионата Гургена Антонова и руководителя центра Елену Холмирзаеву.

По словам Антонова, штаб организовали по просьбе городской администрации. Они передали волонтерам помещение площадью 200 квадратных метров, где будут мыть птиц.

«Сейчас там проводят холодную и горячую воду, устанавливают столы, делают разметку. Еще одно помещение отдали под размещение уже вымытых птиц в своих вольерах», - рассказал он.

Кроме того, волонтерам передали склады, где они смогут хранить свой инвентарь. Это помещения площадью от 100 до 200 квадратных метров, причем в зависимости от их потребностей. Помимо этого, волонтерам отдали штаб, где они смогут переодеваться, получать униформу и оборудование, трехразовое горячее питание.

Антонов добавил, что волонтеры там проживают с самых первых дней, бесплатно. Люди приехали со всех уголков страны.

По словам Холмирзаевой, на территории пансионата оборудовали площадку для утилизации отходов, что позволит не перекрывать городское движение для вывоза загрязненной воды.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что орнитологи уже определили место для выпуска на волю отмытых от мазута птиц.

Волонтеры Инцидент в Керченском проливе Птицы Нефть Россия Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

Новости по теме