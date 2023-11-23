Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области из-за ситуации с КПП

«По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП , кроме „Райа-Йоосеппи“. Это граница с Мурманской областью (МАПП „Лотта“, Кольский район)», - напомнил он.

Такие меры, по его словам, означают, что количество иностранцев, желающих попасть в страну НАТО через российскую территорию, вероятно, возрастет кратно. На КПП «Салла» уже наблюдается рост количества иностранных граждан.

«Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Всего 1/8 часть», - уточнил Чибис.

Губернатор области подчеркнул, что власти региона оперативно отрабатывают все вопросы с правоохранителями, чтобы не допускать нарушений правопорядка. По этой теме также провели региональный оперштаб для координации дальнейших действий.

«Принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», - заключил Чибис.