31 марта 2024, 12:22

Режим КТО отменили в Махачкале и Каспийске

РИА «Новости»
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Режим контртеррористической операции отменили в Махачкале и Каспийске. Об этом со ссылкой на мэра Махачкалы сообщило РИА «Новости».

Режим КТО объявляли в Каспийске и Махачкале утром 31 марта. В ходе операции спецназ блокировал боевиков в квартирах жилых домов, жильцов соседних зданий эвакуировали.

По данным Национального антитеррористического комитета, силовики задержали троих преступников, которые готовили теракты. На месте задержания изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В ходе КТО среди жителей не пострадал.

В начале марта шестерых боевиков , бывших приверженцами ИГИЛ*, ликвидировали в Карабулаке в Ингушетии.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ), - запрещенная в России террористическая организация.

Дагестан ФСБ
31 марта 2024, 08:35
Медработникам из малых городов и сел поднимут зарплату
РИА «Новости»
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С 1 апреля повышение доходов ждет россиян, которые работают в медицине в селах, районных центрах и малых городах. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кабмин по поручению президента Владимира Путина повысил ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, райцентрах и селах с 1 марта в зависимости от числа жителей в этих населенных пунктах. Прибавку начнут выплачивать с 1 апреля.

«В городах с населением от 50 до 100 тысяч врачи дополнительно получат 29 тысяч рублей, а средний персонах - 13 тысяч. Где проживают менее 50 тысяч человек, прибавка составит 50 тысяч рублей, а для сотрудников среднего звена - 30 тысяч», - рассказала доцент.

Иванова-Швец отметила, что такая поддержка со стороны правительства очень важна, поскольку в настоящее время зарплаты медработников в таких населенных пунктах низкие, а дефицит кадров достигает критических значений.

Ранее россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле.

Рубль Врачи Медицина Зарплаты
31 марта 2024, 05:58
«В пяти метрах от террористов». Выжившие в «Крокусе» мать и дочь рассказали о чудесном спасении
РИА «Новости»
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Участницы панихиды по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дарья Андросова и ее мать Вера чудом спаслись во время нападения. Своей историей они поделились с РЕН ТВ.

Женщины признались, что в первые минуты восприняли происходящее, как розыгрыш. Их с матерью и еще 10 человек спасло только то, что они спрятались за металлоискатель, где легли на пол. По ее словам, как будто сработало «коллективное бессознательное».

«И они (террористы - прим. ред.) прошли мимо нас, вспышки, вспышки, каждый выстрел - вспышка, расстояние до нас было в 5–10 метров. Им просто было достаточно голову повернуть, и нас бы увидели всех, а мы лежим на полу», - вспомнила девушка.

После того, как боевики прошли, люди покинули здание через двери и разбитое окно. Счет шел на секунды.

Дарья также рассказала, что террористы на их глазах убили женщину, которая продавала билеты. Ее мать призналась, что чем больше времени проходит, тем страшнее становится от того, что могло с ними произойти.

Ранее жители Донецка почтили память жертв теракт а в «Крокус Сити Холле».

Терроризм Россия История Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 03:25
«На уровне западных спецслужб». Террористами в «Крокусе» могли управлять через вшитые в них чипы
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Советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский предположил, что террористами, напавшими на подмосковный «Крокус Сити Холл», управляли через вшитые чипы. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены!» - заявил Овчинский.

Генерал МВД привел в качестве примера эксперимент американского предпринимателя Илона Маска со свиньями, из которых «делали людей», имплантируя им чипы в мозг. По его словам, нейробиология уже позволяет управлять человеком.

Он добавил, что в «Крокус Сити Холле» устроили «хорошо организованный теракт на уровне западных спецслужб». У последних уже имеются такие средства для воздействия на людей, подчеркнул генерал.

Ранее радикальные исламисты опубликовали отчет, изложив собственную версию теракта в Красногорске. В филиале ИГИЛ* заявили, что террористы планировали вступить в бой с российскими правоохранителями, но из-за неполадок с оружием им пришлось сбежать.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Технологии Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 00:26
Россияне в апреле будут работать шесть дней подряд
РИА «Новости»
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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

В конце апреля граждане России будут работать в течение шести дней, с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля, включительно. Затем они будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

В Роструде отметили, что 12 апреля в стране отмечают День космонавтики, а 19 апреля - День работников государственной службы занятости населения.

Правительство РФ ранее перенесло в 2024 году выходной день с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля - на понедельник 29 апреля.

В феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян была короткая рабочая неделя и длинные выходные.

Праздники Россия

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