Режим ЧС ввели в Ялте, Алуште и Симферополе
Режим чрезвычайной ситуации ввели уже в 15 муниципальных образованиях Крыма. Дополнительно его объявили в Ялте, Алуште, Симферополе, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 15 муниципальных образований», - написал он и перечислил эти территории.
По информации Аксенова, в Судаке, Первомайском и Бахчисарайском районах ввели режим функционирования «Угроза ЧС». Объем причиненного непогодой ущерба продолжают уточнять.
Ранее, 28 ноября, режим ЧС ввели в 10 муниципальных образованиях республики. Это Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Джанкойский и Черноморский районы.
В ночь на 27 ноября в Крыму и Краснодарском крае произошел мощный шторм. В селе Морское под Судаком погиб человек.
Всего в Южном федеральном округе пострадали 18 жителей.