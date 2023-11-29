Режим ЧС ввели в Ялте, Алуште и Симферополе

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В Абхазии простились с журналистом Дмитрием Статейновым, который умер от сердечного приступа. Его похоронили на Михайловском кладбище Сухума, сообщило РИА «Новости».

Церемония прощания прошла в столице Абхазии. На нее пришли сотни человек, в том числе представители Минобороны республики, Общественной палаты и Союза журналистов. Репортера похоронили на Михайловском кладбище.

Дмитрий Статейнов работал в РИА «Новости», занимался общественной деятельностью и снимал документальные фильмы. Среди известных работ журналиста - картины об участии абхазов в Великой Отечественной войне.

Он умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. Дмитрию Статейнову исполнился 41 год, у него остались трое детей.