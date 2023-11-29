29 ноября 2023, 10:36

Режим ЧС ввели в Ялте, Алуште и Симферополе

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Режим чрезвычайной ситуации ввели уже в 15 муниципальных образованиях Крыма. Дополнительно его объявили в Ялте, Алуште, Симферополе, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 15 муниципальных образований», - написал он и перечислил эти территории.

По информации Аксенова, в Судаке, Первомайском и Бахчисарайском районах ввели режим функционирования «Угроза ЧС». Объем причиненного непогодой ущерба продолжают уточнять.

Ранее, 28 ноября, режим ЧС ввели в 10 муниципальных образованиях республики. Это Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Джанкойский и Черноморский районы.

В ночь на 27 ноября в Крыму и Краснодарском крае произошел мощный шторм. В селе Морское под Судаком погиб человек.

Всего в Южном федеральном округе пострадали 18 жителей.

Крым Шторм
29 ноября 2023, 07:48
Журналиста Дмитрия Статейнова похоронили на Михайловском кладбище Сухума
РИА «Новости»
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В Абхазии простились с журналистом Дмитрием Статейновым, который умер от сердечного приступа. Его похоронили на Михайловском кладбище Сухума, сообщило РИА «Новости».

Церемония прощания прошла в столице Абхазии. На нее пришли сотни человек, в том числе представители Минобороны республики, Общественной палаты и Союза журналистов. Репортера похоронили на Михайловском кладбище.

Дмитрий Статейнов работал в РИА «Новости», занимался общественной деятельностью и снимал документальные фильмы. Среди известных работ журналиста - картины об участии абхазов в Великой Отечественной войне.

Он умер 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. Дмитрию Статейнову исполнился 41 год, у него остались трое детей.

Журналистика Абхазия
29 ноября 2023, 07:38
Россию обязали выплатить Pussy Riot компенсацию
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить скандально известной панк-группе Pussy Riot компенсацию в размере более 24 тысяч евро за отказ в регистрации НКО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд решил, что коллективу не предоставили подробных инструкций и «формальных требований» для регистрации организации.

«Указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации», - говорится на сайте ЕСПЧ.

По решению суда Россия должна выплатить каждому истцу - Надежде Толоконниковой*, Марии Алехиной и Владимиру Рубашному - по 7,5 тысячи евро, а еще 1920 евро заплатить в качестве компенсации издержек.

Трех участниц группы приговорили к двум годам колонии общего режима за хулиганство после акции «Панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя. Одной из них позже заменили реальный срок условным. Две другие после освобождения, 10 лет назад, заявили о желании создать проект по оказанию юридической помощи заключенным. Однако поданные документы и статус организации не соответствовали друг другу, так что в регистрации НКО им отказали. Коллектив обратился в ЕСПЧ.

Россия вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека и не исполняет решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Однако рассматриваемые события относились к более раннему периоду, так что суд решил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд
29 ноября 2023, 04:33
Адам Кадыров получил новое назначение
Постоянное представительство Чеченской Республики при президенте РФ
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Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 16-летнего Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора - Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы ЧР Адама Рамзановича Кадырова», - написал Делимханов.

Депутат заявил, что это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама» в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.

Старший сын Кадырова 18-летний Ахмат также не остался без должности. Его назначили первым заместителем министра Чеченской Республики по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Дети Чечня Рамзан Кадыров
29 ноября 2023, 04:24
Православным россиянам рассказали, что можно и что нельзя делать в Матвеев день 29 ноября
Freepik
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Православные верующие 29 ноября отмечают Матвеев день, почитая память одного из 12 апостолов, ученика Иисуса Христа — Левия Матфея. Как и другие церковные праздники, этот день имеет свои традиции.

В Матвеев день люди приходят в церковь, ставят свечки и читают молитвы о защите от искушений. Помимо этого, у апостола просят помощи по денежному вопросу.

В такой день предки долго не сидели дома, звали гостей или сами приходили к кому-то. Время следовало проводить в компании, чтобы в следующем году не оказаться в одиночестве.

В Матвеев день не принято заниматься тяжелой работой, устраивать уборку, сквернословить и ругаться. Даже небольшие конфликты в это время могут перерасти в настоящий скандал.

Также в праздник не следует носить вещи красного цвета, нарушение запрета может обернуться расставанием в возлюбленным. Нельзя сидеть за столом в одном ботинке или носке. Примета предвещает потерю близких.

С 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост , который продлится до 6 января. По словам православного священника Сергея Сеньчукова, ключевая цель поста - это очищение помыслов и закалка тела.

Праздники Религия

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