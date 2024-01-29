29 января 2024, 12:59

Режим ЧС из-за снегопада отменили на Сахалине

РИА «Новости»
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отменил режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада. На трассах возобновили движение машин и рейсовых автобусов, в городах и районах продолжили расчистку дорог, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С 10:00 29 января режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ и региональный уровень реагирования, установленный указом губернатора Сахалинской области <…>, отменить», - постановил глава региона.

Особый режим ввели на Сахалине 24 января из-за циклона. К понедельнику возобновили движение по всем дорогам региона, в том числе федеральным трассам из Южно-Сахалинска в Корсаков и Холмск. Власти сняли ограничения для автобусов межмуниципальных маршрутов и на некоторых участках железной дороги.

Расчистку снега продолжили в Южно-Сахалинске, Долинском, Анивском, Томаринском и Корсаковском районах. Агентство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области предупредило о сходе лавин в Холмском, Невельском и Смирныховском районах.

Погода на Сахалине ухудшилась 23 января из-за прохождения мощного циклона. Из-за нулевой видимости закрыли некоторые дороги, а местные жители стали публиковать в соцсетях видео прыжков в сугробы из окон квартир.

Непогода накрыла остров второй раз. В начале января на Сахалине из-за сильного снегопада задержали рейсы и закрыли паромную переправу Холмск - Ванино.

МЧС РФ Погода Снегопад
29 января 2024, 14:18
Почти 10 тысяч жителей юго-востока Москвы получили жилье по реновации в 2023 году
Freepik
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В 2023 году свыше 9,6 тысячи жителей Юго-Восточного округа Москвы получили жилье по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Больше всего заключено договоров в Нижегородском районе - почти три тысячи, Выхино-Жулебине - свыше двух тысяч и Лефортове - 1,8 тысячи», - уточнил он.

По словам главы ведомства, свыше 25,4 тысячи жителей девяти районов заключили с Москвой договоры и стали правообладателями нового жилья.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с начала 2023 года в округе передали под заселение восемь новостроек. Всего число таких домов уже достигло 40.

В 2024 году в столице возведут почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации в рамках программы комплексного развития территорий.

Реновация в Москве Москва
29 января 2024, 12:26
Москвичам пообещали весеннюю погоду в начале февраля
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Оттепель, соответствующая третьей декаде марта, придет в Москве в начале февраля. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в конце января будет немного ниже нуля, существенных осадков не ожидается.

«Самый теплый день недели - 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем - положительные температуры: плюс 1–3, даже до плюс 4 градусов по области», - уточнил синоптик.

Он добавил, что 2 февраля погода существенно не изменится, а на протяжении рабочей недели температура будет превышать норму на 5–6 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что ассоциировать такую погоду с приходом весны не стоит, поэтому убирать зимнюю одежду и обувь пока рано.

Сегодня в Москве ожидается пасмурная погода без осадков. Воздух может прогреться до -1 градуса.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
29 января 2024, 12:11
Зрительское голосование за участников премии «Большая цифра» продлится до 8 февраля
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Зрительское голосование в премии «Большая цифра — 2024» стартовало 25 января. Желающие могут поддержать любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм или сериал на сайте bigdigit.ru до 8 февраля включительно.

В этом году оргкомитет премии получил рекордное количество заявок - 195. Они поступили от телеканалов, стриминговых платформ, производителей и дистрибьюторов контента, а также разработчиков технологических решений для вещания. Есть среди них и проекты телеканала «360».

В номинациях «Большой цифры» ежегодно выбирают более 50 победителей. Лауреатами премии становились крупные медиахолдинги и телеканалы, фильмы и телесериалы, технологические решения для вещания.

Поступившие работы вместе с членами жюри традиционно оценивают зрители. Участники голосования решают, кому достанется «народная» награда, - приз зрительских симпатий. В 2023-м в открытом голосовании на сайте премии свой выбор сделали 54 527 человек.

Победителей в номинациях огласят 28 февраля на церемонии награждения премии «Большая цифра». Она пройдет в завершение первого дня форума медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. Полный список победителей премии по версии зрителей и жюри опубликуют на сайте премии.

Зрительское голосование в премии «Большая цифра - 2024» стартовало 25 января. Желающие могут поддержать любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм или сериал на сайте bigdigit.ru до 8 февраля включительно.

Сериалы Кино Телевидение
29 января 2024, 11:52
Бойца поп-ММА задержали в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Бойца поп-ММА, рэпера и блогера Корнея Тарасова арестовали в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в Telegram KORNEY TARASOV MMA.

По информации «Mash на Мойке» , концерт Корнея Тарасова был в клубе «Грибоедов», а задержали его уже после выступления за драку на Лиговском проспекте. Источник Telegram-канала обратил внимание, что во время побоища пострадал 18-летний молодой человек.

По словам собеседника канала, пострадавший обратился к правоохранителям, сообщив, что гулял по Лиговскому проспекту, там столкнулся с Тарасовым, который был в окружении нескольких людей. Приятели узнали блогера, но Корнею это, по их мнению, не понравилось. Драка завязалась после брошенной фразы: «Что смотрите?» - и оскорблений.

«Брата Артема Тарасова, Корнея, арестовали в Питере! По предварительным данным, он находится в 76-м отделе полиции Центрального района», - указали в сообщении в канале.

Там же уточнили, что на днях оба брата были почетными гостями на турнире, посвященном полному снятию блокады Ленинграда. Мероприятие проходило в Дворце спорта «Юбилейный».

После этого Корней Тарасов отправился дать концерт. Но после выступления его задержали. По словам брата рэпера, в отделе полиции на его звонки никто не реагирует.

«Выясняем! Брат, я с тобой всегда!» - добавил Артем Тарасов.

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