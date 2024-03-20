Резервных счетов нет. Полиция, ЦБ и психолог раскрыли схемы мошенников

Владимир Васенин подтвердил «360», что чаще всего правоохранителям удавалось схватить курьеров , так как кураторы находятся в странах ближнего зарубежья. Начальник пресс-службы столичного главка рассказал, что в России их количество кратно сократилось.

Служба безопасности Телефонные мошенники использовали разные легенды , но действовали по одной схеме - представлялись сотрудниками какой-либо структуры и просили перевести сбережения якобы на безопасный счет либо взять кредит «раньше аферистов».

Замначальника управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов в беседе с «360» призвал не верить уловкам звонивших. Он предупредил, что Центробанк никогда не работал со счетами физических лиц, не звонил им и не просил провести какие-то операции в коммерческих банках.

«Если человеку звонят из службы безопасности банка и говорят, дескать, мы знаем, что это не вы, вы точно должны что-то сделать. Если вы из службы безопасности и вы знаете, что это не я, ребят, ну, делайте. Ну, правда, здесь клиент уже не нужен», - добавил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

Элементы гипноза Специалисты не советовали вступать с мошенниками в диалог даже ради шутки. Аферисты овладели специальными методиками, чтобы ввести неподготовленного человека в заблуждение. Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова заявила «360», что они использовали методы социальной инженерии, оперировали банковскими терминами и втирались в доверие по телефону.

В Казани провернули другую схему, от которой пострадала 26-летняя девушка. Мошенники вынудили ее оформить кредит на 750 тысяч рублей, заселиться в гостиницу и избавиться от телефона. Аферисты позвонили ее брату и потребовали выкуп за якобы похищенную сестру.

Мошенники овладели приемами гипноза. Юлия Романова объяснила, что они «присоединялись» к дыханию потерпевшего, говорили с определенной интонацией, расставляли особые акценты в речи, делали паузы либо наоборот меняли темп и ритм разговора. Все это помогало отключить критическое мышление их собеседников. Полную версию спецрепортажа можно посмотреть на странице «360» в соцсети «ВКонтакте».

Популярная схема В Москве от действий мошенников пострадала целая семья. Сначала дочери позвонили лжеправоохранители, и она перевела 300 тысяч с кредитной карты на «безопасный счет». Затем они вынудили продать квартиру на юге Москвы. Женщину вместе с пожилой матерью выгнали на улицу.

Жительницу Раменского обманули по схожей схеме, и ей пришлось поселиться в собственном гараже - на него мошенники покушаться не стали. Позднее администрация выделила ей временное жилье, и с участием адвоката женщина начала возвращать свою квартиру через суд.