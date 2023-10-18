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«Мы бы с удовольствием перевезли птичку в комфорте и с соблюдением всех правил по маршруту Шереметьево - Сочи. Однако она покинула самолет, так как приняла решение поменять конечную точку своего маршрута и отправиться в более жаркие края - Маврикий или Гонконг», - пошутили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

По данным СМИ, птица залетела в самолет, когда на борт поднимались пассажиры. Ее долго не могли поймать и вызвали орнитологов. Но перед приходом специалистов птица передумала лететь в Сочи и отправилась в другом направлении.

Почти тридцать рейсов задержали и отменили в московских аэропортах 18 октября. Информации о причинах изменений в расписании самолетов не поступало.