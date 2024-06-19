Рейды по поиску нелегальных мигрантов провели в Котельниках

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Сотрудники СК осмотрели складское помещение в микрорайоне Южный. В нем они обнаружили нелегальный товар бытового назначения.

Также на складе был иностранный гражданин, незаконно пребывающий на территории РФ. Приятель мигранта пытался дать взятку, за что его привлекут к ответственности по УК РФ.

Внимание правоохранителей привлек медцентр на улице 2-й Покровский проезд. Здесь изъяли запрещенную в России литературу. Медицинский центр закрыли.

Проверку провели в хостеле на улице Строителей. Выяснилось, что в нем на миграционный учет фиктивно ставили иностранных граждан.

Ранее сотрудники МВД провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации.