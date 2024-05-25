Рейд против фотографов с экзотическими животными провели в Сочи

Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появятся в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Один из них будет находиться в САО, два — в ТиНАО.

Как уточнил глава города, инвесторы возведут логистический комплекс в Краснопахорском районе (ТиНАО), административно-деловой комплекс в Левобережном районе (САО) и общественное здание в районе Коммунарка (ТиНАО).

«И городу, и инвесторам, и жителям реализация программы [мест приложения труда] выгодна: бизнес получает желаемые льготы на развитие, город - экстенсивное и равномерное инфраструктурное наполнение своих территорий, горожане - качественную разнообразную застройку и возможность работать рядом c домом», - отметил руководитель проекта Luzhniki Collection, (Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ) Анатолий Потапов.

Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ сотрудничает с Москвой по этой программе на Лужнецкой набережной, продолжил он. Речь идет о многофункциональном жилом комплекса Luzhniki Collection.

«Соглашение с городом по данной программе подразумевает строительство трех бизнес-центров совокупной площадью более 100 тыс. кв. м в границах старой Москвы и в ТиНАО», - подчеркнул руководитель проекта.

За четыре года программа создания мест приложения труда охватила практически все районы Москвы. В рамках ее реализации заключили уже более 100 соглашений с инвесторами - в городе возведут свыше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появятся в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Один из них будет находиться в САО, два - в ТиНАО.