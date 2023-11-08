Рейд «Детское кресло» провели в Москве

В рамках проекта работники дорожно-патрульной службы напомнили водителям основные правила дорожного движения.

Они подчеркнули, что при перевозке детей в транспортном средстве ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве. У каждого такого устройство должен быть сертификат безопасности.

«В своих беседах автоинспекторы сделали основной акцент на выбор удерживающих устройств в соответствии с возрастом, ростом ребенка и требованиями безопасности. Также водителям напомнили о соблюдении скоростного режима», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что полицейские дарили горожанам за рулем тематические руководства по безопасности дорожного движения, а юным пассажирам и пешеходам - световозвращающие памятные подарки.

Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года.