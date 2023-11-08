08 ноября 2023, 19:23

Рейд «Детское кресло» провели в Москве

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Московские госавтоинспекторы организовали мероприятия «Детское кресло», напомнив водителям, как правильно ездить с детьми в машине. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В рамках проекта работники дорожно-патрульной службы напомнили водителям основные правила дорожного движения.

Они подчеркнули, что при перевозке детей в транспортном средстве ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве. У каждого такого устройство должен быть сертификат безопасности.

«В своих беседах автоинспекторы сделали основной акцент на выбор удерживающих устройств в соответствии с возрастом, ростом ребенка и требованиями безопасности. Также водителям напомнили о соблюдении скоростного режима», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что полицейские дарили горожанам за рулем тематические руководства по безопасности дорожного движения, а юным пассажирам и пешеходам - световозвращающие памятные подарки.

Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года.

Дети ГИБДД Машины Москва 2023
08 ноября 2023, 18:33
Кадыров поставил условие чиновникам научить детей чеченскому языку
РИА «Новости»
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Правительство Чеченской Республики ожидает чистка. Под сокращение могут попасть сотрудники, чьи дети не знают национального языка республики. Как сообщило агентство «Грозный информ», с таким заявлением выступил глава региона Рамзан Кадыров в финале языкового конкурса «Нохчийн меттан говзанча».

Правительство Чеченской Республики ожидает чистка. Под сокращение могут попасть сотрудники, чьи дети не знают национального языка республики. Как сообщило агентство «Грозный информ» , с таким заявлением выступил глава региона Рамзан Кадыров в финале языкового конкурса «Нохчийн меттан говзанча».

В своем выступлении он подчеркнул, что в республике проводится большая работа по популяризации чеченского языка. Но он столкнулся с тем, что дети сотрудников регионального правительства и администрации часто не знают родной речи.

«Таких чиновников я начну увольнять из команды», - пообещал Кадыров.

Глава республики подчеркнул что обучение родному языку - это прежде всего задача родителей. В детских садах и школах воспитанников учат русскому языку, который в итоге заменяет родную речь.

«У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего», - подытожил Кадыров.

Лауреаты конкурса на знание чеченского языка «Нохчийн меттан говзанча» получили денежные призы в размере до одного миллиона рублей. Остальные финалисты получили по 500 тысяч рублей.

В общей сложности участники выполнили четыре задания: написали сочинение о своем приходе к чеченскому языку, дали определение словам и предметам на фотографиях, разгадали кроссворды и перевели отрывки из художественных произведений на чеченский язык.

Чечня Рамзан Кадыров
08 ноября 2023, 18:29
Пациент детского онкоцентра засмущался и спрятался под одеяло при виде Путина
РИА «Новости»
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Пациент детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева смутился при виде президента России Владимира Путина. Мальчик спрятался под одеяло, однако глава государства нашел подход к ребенку и подарил ему подарок. Кадры из медучреждения появились в Telegram-канале RIA Kremlinpool.

В среду, 8 ноября, Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там президент успел пообщаться с маленькими пациентами.

В Сети появилось видео, на котором запечатлели, как президент входит в палату мальчика. Ребенок тут же начал стесняться и прятаться под одеяло, не смог даже поздороваться. Уговоры матери никак не помогли справиться со смущением.

Несмотря на это, Путин нашел подход к мальчику и вручил ему подарок - игрушечный вертолет, о котором тот мечтал.

«Не стесняйся, ничего страшного, скажи, как тебя зовут, из-под одеяла», - обратился глава государства к ребенку.

Онкоцентр имени Рогачева является крупнейшим в мире детским научно-лечебным учреждением. В 2023 году там открылся новый высокотехнологичный корпус, в строительстве которого участвовал Росатом.

Ранее центр амбулаторной онкологической помощи открылся в поликлинике Реутова. Благодаря этому местные жители смогут получить квалифицированную помощь и проверить состояние здоровья с помощью высокотехнологичного оборудования.

Больницы Россия Владимир Путин Онкология
08 ноября 2023, 16:58
«Так и до названия страны дойти можно». Переименовывать города без согласия россиян предложили запретить
РИА «Новости»
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В России предложили запретить переименование населенных пунктов без желания местных жителей. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с «360».

Ранее Колунов рассказал, что законопроекты, разрешающие финансирование строительства частных домов через эскроу-счета, внесли в Госдуму для безопаности жителей от недобросовестных подрядчиков.

Он подчеркнул, что у каждого населенного пункта есть своя история, которая повлияла на название: какие-то возникли от фамилий основателей, другие - от сочетания языков местного населения.

«Справедливо будет запретить переименование населенных пунктов каким-либо способом, отличным от волеизъявления местных жителей», - отметил автор инициативы.

По словам Колунова, только проживающие на территории люди могут понять, нужно ли что-то менять. Решение о смене названия должно идти, прежде всего, от них самих.

Депутаты Россия
08 ноября 2023, 16:42
Жителей столицы пригласили на курсы искусствоведения «Московского долголетия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В рамках проекта «Московское долголетие» открылось более 200 групп по искусствоведению. Об этом сообщил столичный департамент труда и социальной защиты населения.

Занятия разработали для людей, которые стремятся расширить свой кругозор и узнать больше о различных стилях и формах изобразительного искусства. Некоторые из классов стали проводить в столичных музеях. Например, в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени участники смогут изучить искусство и историю XVIII–XIX веков.

«Слушатели старшего поколения - одни из самых увлеченных, они всегда задают много вопросов, интересуются книгами, которые можно дополнительно прочитать по той или иной теме», - отметил методист Музея В. А. Тропинина Александр Погодин.

Участники курсов по искусствоведению смогут посещать выставки и знакомиться с работами известных авторов. Они также поймут, как искусство влияло на исторические и культурные события. Занятия будут проводить специалисты в области искусства и истории и преподаватели вузов.

Музеи Активное долголетие Москва 2023

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