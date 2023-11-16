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По данным канала, 38-метровая однушка ресторатора находится в доме на Нагорной улице.

«Ею Орлов владел с 2007 года. Но жить предпочитал в других местах», - написал Mash.

Орлова объявили в федеральный розыск по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Эта новость вызвала шок в окружении бизнесмена. Коллективу Орлов запомнился как честный и трудолюбивый организатор, не способный пойти на преступление.

Бизнесмен Егор Ваганов рассказывал, что Орлов давно живет в Киеве , там он построил гольф-клуб. Новость о розыске вызвала у предпринимателя недоумение.

Перед отъездом из России основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов подарил знакомым квартиру в Москве, где был зарегистрирован. Как написал Telegram-канал Mash , мужчина не планировал возвращаться.