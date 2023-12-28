Ресторанам предложили разрешить торговать алкоголем навынос

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Авторы инициативы считают, что запрет ресторанам продавать спиртные напитки без вскрытия бутылки противоречит общемировой практике, при которой заведение может продать посетителю бутылку понравившегося вина.

Для предприятий общественного питания следует прописать те же правила продажи алкоголя, что и для розничных магазинов - продажа только совершеннолетним и в отведенные для этого часы.

«Предлагаемая мера позволит ресторанной индустрии увеличить доходность, а российским виноделам - найти своих покупателей», - сказано в материале.

В столице опечатали клуб «Мутабор» после визита полиции и Роспотребнадзора. Заведение временно закрыли из-за нарушений правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.