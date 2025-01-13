Решит судьбу и брака, и миллиардов. Суд рассмотрит дело о разводе Ким и Бакальчука 13 января

Суд ранее уже провел семь предварительных слушаний. В 10:00 по московскому времени понедельника состоится слушание по существу. Заседание, как и все предыдущие, пройдет в закрытом режиме.

На процессе решается вопрос не только о разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Речь пойдет и о разделе Wildberries - одного из крупнейших интернет-магазинов России.

Forbes еще в прошлом году оценивал стоимость этой компании более чем в семь миллиардов долларов.

Татьяна Ким 1 октября объявила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Против этого выступил ее муж Владислав Бакальчук - в конце октября Ким обвинила его в попытке тайно отобрать у нее Wildberries.