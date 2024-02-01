Решетников указал на твердые позиции России на мировых рынках

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По словам Решетникова, источниками роста для экономики страны являются внутренний рынок и импортозамещение, включающее большое количество направлений.

Прочные позиции у России на мировых рынках энергетической и металлургической продукции, черных и цветных металлов, продовольственных товаров, указал он.

Министр добавил, что страна выступает надежным поставщиком для очень многих экономик глобального Юга.

«[Такие активно развивающиеся экономики] нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем», - подчеркнул Решетников.

Вместе с тем, по его словам, многое еще предстоит сделать. В частности, нужна донастройка транспортной и платежных систем, финансовых расчетов.

«Потому что наши „коллеги“, в кавычках, постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию», - пояснил министр.