01 февраля 2024, 17:37

Решетников указал на твердые позиции России на мировых рынках

РИА «Новости»
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Несмотря на попытки Запада выдавить продукцию из России с мировых рынков, страна уверенно противодействует этому, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что в отечественных ресурсах по разумных ценам нуждаются очень многие экономики глобального Юга, сообщило РИА «Новости».

По словам Решетникова, источниками роста для экономики страны являются внутренний рынок и импортозамещение, включающее большое количество направлений.

Прочные позиции у России на мировых рынках энергетической и металлургической продукции, черных и цветных металлов, продовольственных товаров, указал он.

Министр добавил, что страна выступает надежным поставщиком для очень многих экономик глобального Юга.

«[Такие активно развивающиеся экономики] нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем», - подчеркнул Решетников.

Вместе с тем, по его словам, многое еще предстоит сделать. В частности, нужна донастройка транспортной и платежных систем, финансовых расчетов.

«Потому что наши „коллеги“, в кавычках, постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию», - пояснил министр.

Россия Бизнес
01 февраля 2024, 17:14
Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной интронизации. На официальном сайте столичного правительства появилась поздравительная телеграмма.

Мэр выразил благодарность за вклад патриарха в укрепление духовных и культурных ценностей, а также нравственных основ жизни народа и отметил важность развития диалога между Церковью и обществом.

«Искренне благодарен вам за плодотворное взаимодействие», - написал Собянин.

Интронизация патриарха Кирилла прошла 1 февраля 2009 года, когда его избрали предстоятелем Русской православной церкви на Поместном соборе. С этого времени в Москве построили более 50 храмов. С 2011 по 2023 год прошли ремонт и реставрацию 180 объектов культурного наследия религиозного назначения, причем в 130 из них работы состоялись за счет бюджетных средств города.

Патриарха также поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

РПЦ Патриарх Кирилл Сергей Собянин Москва
01 февраля 2024, 11:55
«Настроение хулиганить». Московский зоопарк показал, как панда Катюша резвится в листьях бамбука
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В Сети появилось новое видео с пандой Катюшей из Московского зоопарка, которая резвится в листьях бамбука. Кадрами из вольера поделилась директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео маленькая панда перекатывается с боку на бок и жует листья любимого растения.

«Настроение хулиганить», - отметила Акулова.

Маленькая панда стала совсем взрослой и исследует окружающий мир всеми доступными способами. Она даже попробовала на зуб футболки работников зоопарка.

«Взрослеет, знакомится с миром», - отметили подписчики канала.

Некоторые москвичи похвастались в комментариях картами «Тройка» со всеобщей любимицей.

Специальный тираж с изображением панды Катюши на этой неделе выпустил столичный дептранс. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.

Животные Зоопарки Москва
01 февраля 2024, 09:48
Мать участника СВО с Урала заподозрила ошибку и потребовала вскрыть гроб погибшего сына
РИА «Новости»
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В Свердловской области родственники погибшего во время спецоперации контрактника отказались хоронить его, добились вскрытия гроба и новой проверки. Они уверены, что мужчина умер от ранений, а не от сердечной недостаточности и его матери положена выплата, сообщил сайт E1.ru.

Останки 47-летнего мужчины привезли в Каменск-Уральский 25 января. Власти выделили место на кладбище и помогли семье организовать панихиду, но в последний момент мать бойца отказалась от похорон и потребовала вскрыть цинковый гроб. Семья обратилась в прокуратуру, городскую администрацию и военкомат.

«В заключении написано, что он скончался от сердечной недостаточности. Как нам сказали, умер от испуга. Причем, как он погиб, нам официально никто не говорит. Сразу возникает подозрение, что что-то не то», - объяснил двоюродный брат бойца.

По его словам, командир контрактника связался с его родными и заявил, что тот умер от ранений. Они заподозрили, что при оформлении документов произошла ошибка и в справку внесли результаты экспертизы другого военнослужащего. Двоюродный брат заявил, что если удастся это доказать, мать участника СВО сможет претендовать на выплату от государства - пять миллионов рублей.

Гроб вскрыли с участием полицейских и составили протокол. В нем указали, что на теле бойца нашли гематомы и ожоги. Причину его смерти установит повторная экспертиза. Ее назначат, если родственники обратятся в военно-следственный комитет.

Закон о статусе ветерана боевых действий изменят. Президент России Владимир Путин поручил присваивать его вне зависимости от наличия контракта.

Урал Военные Свердловская область Армия
01 февраля 2024, 01:42
Корм для собак и кошек ввозили в Россию с мышьяком
Freepik
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Ввоз в Россию кормов для животных с предприятия Farmina Pet Foods ограничили из-за повторного выявления мышьяка в них. Об этом указали в заявлении Россельхознадзор.

По данным ведомства, временные ограничения ввели с 31 января. Такое решение приняли после повторного обнаружения мышьяка в этих кормах для домашних животных. Как уточнили в Россельхознадзоре, приостановка затронула сухие корма брендов Farmina, Matisse, Ecopet, Cibau, Fun Dog (Cat) и Vet Life.

Итальянский бренд Farmina прекратил поставки в Россию после начала спецоперации. Однако корм стабильно появлялся на полках российских магазинов через третьи страны. Отказываться от параллельного импорта стороны не планировали.

Ранее в Россию з апретили ввозить корма итальянской компании Hill’s. По данным Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили серьезные нарушения.

Собаки Россия Животные

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