«Очень много спекуляций на Западе по этому поводу, когда употребляют такие грозные слова, как „оккупирование“, и так далее, но все мы с вами знаем, что [было] на самом деле», - указала она.

Памфилова обратила внимание, что на протяжении всех этих лет в западных странах не говорят о том, что решение о проведении общекрымского референдума приняла законно избранная власть еще в составе Украины.

«Это были депутаты, законодательные органы. Те, которых избирал народ. Представители народа, легитимно избранные. Никто не подвергал сомнениям легитимность их статуса», - подчеркнула глава ЦИК.

Десять лет со дня референдума о воссоединении Крыма с Россией исполнилось в минувшую субботу, 16 марта.

«Многолетнее стремление крымчан вернуться на родину превратилось во вспышку, все это сделало „крымскую весну“. Мы не шли в Россию ради каких-то интересов. Главным было вернуться к себе на родину», - подчеркнул председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.