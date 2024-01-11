Рэпера Vacío весной заберут в армию

«Арестованный за носочный костюм на вечеринке Ивлеевой исполнитель решил, что готов искупить свою вину, отдав долг Родине», - написал канал.

Мужчина таким образом хочет доказать, что не имеет никакого отношения к пропаганде ЛГБТ*. По данным Shot, музыканта уже доставили в московский военкомат, где тот прошел медкомиссию и получил повестку.

Ранее Васильева обвинили в мелком хулиганстве после скандального появления на публике в одном носке. Рэпера арестовали на 15 суток и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Музыкант извинился за появление на «голой» вечеринке в неприличном виде.

Вечеринка Ивлеевой вызвала резкое осуждение россиян и многих политиков. Ее участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности. После начавшегося скандала полицейские провели обыски в «Мутаборе» и забрали видео с камер наблюдения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Российский рэп-исполнитель Николаей Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacío, весной 2024 года отправится на срочную службу в армию. Об этом написал Telegram-канал Shot.