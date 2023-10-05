Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу Oxxxymiron* (Мирону Федорову*) за то, что не предоставил сведения, которые должен направлять иностранный агент в соответствующие органы. Об этом сообщил корреспондент «360», который побывал в зале суд.
Ни рэпер, ни его адвокаты не пришли в суд. В зале присутствовали только представители Минюста.
Ранее суд уже штрафовал рэпера за трек, в котором заметили призывы к сепаратизму. Песню запретили к распространению в России. Помимо рэпера, ответчиками по делу выступили ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс» и ООО «Звук». В судебном заседании отметили, что автор трека положительно отреагировал на последствия разделения России.
Кроме того, Ленинский суд Петербурга штрафовал рэпера за видео с дискредитацией ВС России. Музыкальный исполнитель разместил на своей странице во «ВКонтакте» трансляцию в день начала СВО.
В августе Мирону Федорову* выписали штраф на 40 тысяч рублей за публикацию во «ВКонтакте» без маркировки иностранного агента.
* Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) признан в России физическим лицом - иноагентом.