Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Ни рэпер, ни его адвокаты не пришли в суд. В зале присутствовали только представители Минюста.

Ранее суд уже штрафовал рэпера за трек, в котором заметили призывы к сепаратизму. Песню запретили к распространению в России. Помимо рэпера, ответчиками по делу выступили ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс» и ООО «Звук». В судебном заседании отметили, что автор трека положительно отреагировал на последствия разделения России.

Кроме того, Ленинский суд Петербурга штрафовал рэпера за видео с дискредитацией ВС России. Музыкальный исполнитель разместил на своей странице во «ВКонтакте» трансляцию в день начала СВО.

В августе Мирону Федорову* выписали штраф на 40 тысяч рублей за публикацию во «ВКонтакте» без маркировки иностранного агента.

* Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) признан в России физическим лицом - иноагентом.