Рэпер VACIO извинился за появление на «голой» вечеринке с носком на гениталиях
Арестованный по делу о мелком хулиганстве и оштрафованный за пропаганду нетрадиционных отношений рэп-исполнитель VACÍO (настоящее имя — Николай Васильев) извинился перед всеми, кого оскорбили кадры с его участием на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Покаянное видео исполнителя опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей. В такое тяжелое время для нашей страны я оказался участником такого ужасного видео», - заявил рэп-исполнитель.
В своем Telegram-канале VACIO заявил, что никакой пропаганды нетрадиционных отношений с его стороны не было, так как он гетеросексуал и интересуется только девушками. Свой внешний вид молодой человек объяснил тем, что таковы были требования дресс-кода вечеринки : чем меньше одежды, тем лучше.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщил, что правоохранители заинтересовались еще двумя участниками скандальной вечеринки. Речь идет о двух молодых людях, которые публично демонстрировали нетрадиционные отношения и снимали все на камеру.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в кадрах с «голой» вечеринки Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ* и уже начал их блокировку. Народный избранник призвал полицию не оставаться в стороне и завести административные дела в отношении участников встречи.
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
На скандальной вечеринке в московском клубе Mutabor исполнитель находился в голом виде, прикрыв гениталии натянутым носком.