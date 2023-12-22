22 декабря 2023, 20:46

Рэпер VACIO извинился за появление на «голой» вечеринке с носком на гениталиях

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Арестованный по делу о мелком хулиганстве и оштрафованный за пропаганду нетрадиционных отношений рэп-исполнитель VACÍO (настоящее имя — Николай Васильев) извинился перед всеми, кого оскорбили кадры с его участием на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Покаянное видео исполнителя опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей. В такое тяжелое время для нашей страны я оказался участником такого ужасного видео», - заявил рэп-исполнитель.

В своем Telegram-канале VACIO заявил, что никакой пропаганды нетрадиционных отношений с его стороны не было, так как он гетеросексуал и интересуется только девушками. Свой внешний вид молодой человек объяснил тем, что таковы были требования дресс-кода вечеринки : чем меньше одежды, тем лучше.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщил, что правоохранители заинтересовались еще двумя участниками скандальной вечеринки. Речь идет о двух молодых людях, которые публично демонстрировали нетрадиционные отношения и снимали все на камеру.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в кадрах с «голой» вечеринки Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ* и уже начал их блокировку. Народный избранник призвал полицию не оставаться в стороне и завести административные дела в отношении участников встречи.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

На скандальной вечеринке в московском клубе Mutabor исполнитель находился в голом виде, прикрыв гениталии натянутым носком.

Россия Аресты Полиция Москва 2023
22 декабря 2023, 21:00
Отдельное место для питомца. «Аэрофлот» начал тестирование новой услуги
РИА «Новости»
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Российский перевозчик «Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем сиденье в салоне самолета. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Услуга доступна на собственных рейсах перевозчика до 20 марта 2024 года. Позднее руководство «Аэрофлота» примет решение о ее продлении.

Пассажиру разрешили перевозить одного питомца весом до 15 килограммов в любом классе обслуживания. При этом за его провоз необходимо заплатить, как за взрослого пассажира.

В пресс-службе пояснили, что контейнер можно размещать только у иллюминатора. На время полета животное должно находиться внутри переноски.

Ранее пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась , что после перелета из Челябинска в Москву ей вернули мертвого пса. Животное не разрешили взять в салон самолета из-за действующих правил авиакомпании, поэтому оно находилось в багажном отсеке.

Аэрофлот Самолеты Животные
22 декабря 2023, 19:04
Пропаганду ЛГБТ усмотрели в «голой» вечернике Ивлеевой
РИА «Новости»
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Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ* в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевй, размещенных в Сети. Регулятор удаляет эти материалы, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ*», - отметил парламентарий.

Хинштейн подчеркнул, что нарушения в Сети - зона ответственности РКН, а оффлайн - МВД.

Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском баре Mutabor. На мероприятии, где дресс-код заключался в минимуме одежды, присутствовали многие известные персоны.

Блогер предполагала, что вечеринка вызовет шквал критики. Она посмеялась над теми, кто смотрит на раздетых западных звезд, но осуждает за это российских селебрити.

Депутата Марию Бутину , ее коллег и общественников возмутил формат вечеринки. Бутина обратилась в надзорные органы с просьбой проверить ее организаторов и гостей на пропаганду нетрадиционных ценностей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Роскомнадзор Анастасия Ивлеева
22 декабря 2023, 17:38
Вторая Московская неделя моды пройдет в марте
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С 1 по 8 марта 2024 года в Центральном выставочном зале «Манеж» и павильоне ВДНХ № 75 состоится вторая Московская неделя моды. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров», - сообщила она.

Благодаря подписанным на саммите BRICS Fashion Summit двусторонним соглашениям, участие в неделе моды примут бренды из разных уголков мира, включая Китай, Индию, Бразилию, ОАЭ.

ВДНХ станет местом, где пройдут открытые показы, доступные для москвичей и гостей города. В ЦВЗ «Манеж» состоятся деловые встречи, подписание контрактов и знакомства с новыми коллекциями, эксклюзивные показы для специалистов отрасли, а также здесь организуют шоурумы для закупщиков и маркет от российских дизайнеров.

Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts, а завершится неделя моды торжественным гала-показом.

Подача заявок уже открылась и продлится до 19 января 2024 года. Заявки на участие в первой Московской неделе моды подали почти 700 дизайнеров.

Недавно завершившуюся первую Московскую неделю красоты посетили более 170 тысяч человек.

Мода Москва 2023
22 декабря 2023, 16:36
Прощание с Пухляшом из клипов Little Big началось в Москве
РИА «Новости»
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В пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы началась церемония прощания с известным танцором Дмитрием Красиловым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Церемонию посетили известные артисты, блогеры и музыканты, среди которых Стас Костюшкин, Елена Борщева, ST, Niletto и другие.

Агент танцора Андрей сообщал «360», что после траурных мероприятия тело Красилова отвезут на родину в Алтайский край , где предадут земле.

О смерти Пухляш а в возрасте 29 лет стало известно 18 декабря, его обнаружили в собственной квартире. Предварительной причиной стали проблемы с сердцем. Красилов запомнился поклонникам по харизматичным танцам в группе Little Big.

Певица Анна Калашникова рассказывала «360», что виделась с Красиловым незадолго до его смерти, он ей показался бодрым, активным и веселым.

Некоторые СМИ опубликовали несколько версий ухода танцора из жизни, среди которых лишний вес и сердечная недостаточность. Официального подтверждения эти мнения не получили.

Музыка Москва 2023

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