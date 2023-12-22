Рэпер VACIO извинился за появление на «голой» вечеринке с носком на гениталиях

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей. В такое тяжелое время для нашей страны я оказался участником такого ужасного видео», - заявил рэп-исполнитель.

В своем Telegram-канале VACIO заявил, что никакой пропаганды нетрадиционных отношений с его стороны не было, так как он гетеросексуал и интересуется только девушками. Свой внешний вид молодой человек объяснил тем, что таковы были требования дресс-кода вечеринки : чем меньше одежды, тем лучше.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщил, что правоохранители заинтересовались еще двумя участниками скандальной вечеринки. Речь идет о двух молодых людях, которые публично демонстрировали нетрадиционные отношения и снимали все на камеру.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в кадрах с «голой» вечеринки Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ* и уже начал их блокировку. Народный избранник призвал полицию не оставаться в стороне и завести административные дела в отношении участников встречи.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

На скандальной вечеринке в московском клубе Mutabor исполнитель находился в голом виде, прикрыв гениталии натянутым носком.