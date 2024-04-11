Рэпер Серега проиграл суд с Социальным фондом России из-за 500 рублей

Автор знаменитого трека о черном бумере в 2017 году основал в России предприятие по производству и доставке ежедневных наборов еды. Проект потерпел неудачу. В 2020 году фирма пропала из реестра малого и среднего бизнеса, а позднее зарегистрированный адрес организации аннулировали.

Кроме того, рэпер накопил внушительную задолженность по взносам в пенсионный фонд. Представители Социального фонда подали иск в суд и выиграли дело, взыскав с артиста 500 рублей.

Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за коммунальные услуги в квартире, в которой давно не живет. Компания Мосэнергосбыт обратилась в суд с иском к известному артисту за неуплату за воду, отопление и электричество.