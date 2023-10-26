Ремонт здания «Мои документы» в центре Москвы завершат в конце года

Градоначальник подчеркнул, что это здание особенно старое - оно 1877 года постройки. Именно поэтому сооружение требовало капитального ремонта и замены всех инженерных систем. Кроме того, важно было переделать и внутреннюю отделку.

«Планируем открыть его в начале следующего года, хотя работы очень много. Здесь можно будет получить все виды госуслуг в максимально комфортных условиях», - отметил Собянин.

Он также напомнил, что уже в двух центрах «Мои Документы» завершили ремонт, а еще в трех ведут работы. Вдобавок 26 центров адаптируют специально для маломобильной части населения.

Ранее Сергей Собянин открыл здание Московского театра эстрады после реставрации.