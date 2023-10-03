Ремонт еще 26 молочно-раздаточных пунктов завершили в Москве
В Москве после проведения ремонтных работ открылось еще 26 молочно-раздаточных пунктов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Во время ремонта заменили окна, двери, сантехнические устройства, а также установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Внутреннее оформление выполнили использованием современных материалов, придерживаясь общей стилистики детских поликлиник.
В молочно-раздаточных пунктах появилась единая система навигации: установили информационные фасадные таблички, а внутри разместили маркеры, обозначающие стойки «Пункт выдачи» и функциональные помещения.
Бесплатные продукты питания стали выдавать в более чем 200 молочно-раздаточных пунктов, открывшихся в городе. Беременные женщины получат витаминизированные соки и молоко, а дети - молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог.
Ранее Подмосковье выделило 4,5 миллиона рублей беременным и молодым мамам на молочную кухню в сентябре.
Благодаря этому питание смогут получат жители 26 районов столицы. Семь из обновленных пунктов находятся в Северо-Восточном административном округе, по четыре в Восточном и Южном, по три в Юго-Восточном и Северо-Западном, два в Центральном, по одному в Западном, Юго-Западном и Зеленоградском округах. Общая площадь пунктов составила свыше 2,7 тысячи квадратных метров.