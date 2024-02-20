20 февраля 2024, 14:10

Релокантов предупредили об ответственности за провокации на выборах

РИА «Новости»
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Россия привлечет релокантов к ответственности в случае провокаций на президентских выборах. Об этом РИА «Новости» сообщил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Он отметил, что проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию релоканты готовятся к проведению провокаций в ходе голосования.

«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться [к ответственности] в соответствии с российским законодательством», - подчеркнул Аскальдович.

Дипломат добавил, что провокации не исключены в тех государствах, где проживают больше всего релокантов и представителей внесистемной оппозиции.

Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев ранее сообщил, что Европарламент используют для координации экстремистской деятельности российских переселенцев. Депутат подчеркнул, что в ГД замечают все попытки внешних сил повлиять на результаты выборов президента.

Россия МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024
20 февраля 2024, 15:18
Россиянам позволили устанавливать самозапрет на кредиты
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве россиян устанавливать себе запрет на заключение договоров потребительских кредитов или займов. Председатель Вячеслав Володин отметил, что это позволит россиянам защитить себя от мошенников.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве россиян устанавливать себе запрет на заключение договоров потребительских кредитов или займов. Председатель Вячеслав Володин отметил , что это позволит россиянам защитить себя от мошенников.

Законы Запреты Депутаты Кредиты
20 февраля 2024, 14:49
«Священный символ». Статья УК за отрицание геноцида во время ВОВ защитит ценности России
РИА «Новости»
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В России рассмотрят законопроект о введении уголовного наказания за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны, сообщили «Известия». За это преступление, скорее всего, будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы, предположил в беседе с «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Говоря о том, за что могут привлекать людей по новой статье, он вновь вспомнил статью УК «Реабилитация нацизма». По его мнению, практика будет примерно такой же.

«В абсолютном большинстве это будут разного рода интернет-высказывания, но могут быть и сообщения в СМИ, публичные выступления. Что касается сообщений бдительных граждан, здесь все сложнее, потому что надо доказать, что человек реально такие высказывания допускал, а это сложно», - рассудил эксперт.

Он подчеркнул, что опасность представляют именно публичные высказывания, а не споры тет-а-тет на кухне, которые дальше не идут.

В России рассмотрят законопроект о введении уголовного наказания за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны, сообщили « Известия ». За это преступление, скорее всего, будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы, предположил в беседе с «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

«Я думаю, какое-то лишение свободы все-таки будет предусмотрено. Если брать аналогичные статьи, то оно будет. Хотя лично я сторонник того, чтобы за слова назначались наказания, не связанные с лишением свободы: штрафы, исправительные работы», - поделился юрист.

По его словам, подобное преступление представляет общественную опасность, потому что Великая Отечественная война - это «абсолютно священные для нас символы» и они должны быть строго защищены.

«К сожалению, я неоднократно видел в интернете и слышал в публичных высказываниях то, что, например, меня глубоко оскорбляло, - я думаю, не только меня. Поэтому, конечно, у нас должна быть такая статья, должны эти интересы общественные защищаться», - считает Аграновский.

Он добавил, что практика едва ли будет широкой - после нескольких приговоров люди, скорее всего, начнут «соотносить свои слова с требованиями законодательства». Собеседник «360» отметил также, что не видит в возможном введении такой статьи «никакой дополнительной репрессивной базы».

Экспертиза покажет Он пояснил, что для привлечения к ответственности не обязательно должны звучать конкретные фразы про отрицание геноцида.

«Мне кажется, что это статья, родственная „Реабилитации нацизма“. Отрицание может быть прямым - я видел такое и у нас, и в европейских странах, - а может быть более тонким, завуалированным. Если высказывание не содержит совершенно прямого указания, может быть проведена экспертиза. Часто проводится, например, лингвистическая экспертиза», - рассказал Дмитрий Аграновский.

Интернет Адвокаты Преступления ВОВ Россия Великая Отечественная война
20 февраля 2024, 13:00
ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
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Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, одобрили в первом чтении. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Инициатива будет включать запрет на размещение рекламы на любых платформах, в том числе в блогах, соцсетях и сайтах иностранных агентов.

«Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», - указал председатель ГД.

По его словам, в 2023 году на ресурсах иноагентов рекламные объявления разместили более 200 физических и юридических лиц. Володин рассказал, что часть полученных денег блогеры направили ВСУ.

«Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан», - заключил спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что проект закона о рекламе рассмотрят в приоритетном порядке. Блогеров, которые поливают грязью Россию, необходимо лишить всех источников заработка в стране, добавил он.

Законы Госдума РФ Иноагенты
20 февраля 2024, 04:41
В Совфеде обсудили введение уголовной ответственности за саботаж в период СВО
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В Совете Федерации России предоставили закон о введении в государстве уголовной ответственности за саботаж, совершенный во время специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Как отметила член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди, из-за проведения спецоперации зарубежные спецслужбы предпринимают большое количество попыток помешать российской стороне не только на поле боя, но и среди мирных граждан.

Для борьбы с этим она предложила ввести в Уголовный кодекс страны понятие саботажа. Под ним будет подразумеваться умышленное скрытое противодействие государственной политике и управлению, которое причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Ковитиди отметила, что нужна четкая формулировка для внесения законопроекта в УК России, поэтому его пока не направили в Государственную думу.

Ранее в письме Госинспекции труда по Нижегородской области заявили, что сотрудников, раскрывших размер своих зарплат, могут уволить и привлечь к дисциплинарной ответственности. Наказание последует, если запрет на разглашение заработной платы есть в договоре, который работник подписал.

Совет Федерации РФ Законы Россия

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