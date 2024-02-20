Релокантов предупредили об ответственности за провокации на выборах

В России рассмотрят законопроект о введении уголовного наказания за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны, сообщили «Известия». За это преступление, скорее всего, будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы, предположил в беседе с «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Говоря о том, за что могут привлекать людей по новой статье, он вновь вспомнил статью УК «Реабилитация нацизма». По его мнению, практика будет примерно такой же.

«В абсолютном большинстве это будут разного рода интернет-высказывания, но могут быть и сообщения в СМИ, публичные выступления. Что касается сообщений бдительных граждан, здесь все сложнее, потому что надо доказать, что человек реально такие высказывания допускал, а это сложно», - рассудил эксперт.

Он подчеркнул, что опасность представляют именно публичные высказывания, а не споры тет-а-тет на кухне, которые дальше не идут.

В России рассмотрят законопроект о введении уголовного наказания за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны, сообщили « Известия ». За это преступление, скорее всего, будет предусматриваться наказание в виде лишения свободы, предположил в беседе с «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

«Я думаю, какое-то лишение свободы все-таки будет предусмотрено. Если брать аналогичные статьи, то оно будет. Хотя лично я сторонник того, чтобы за слова назначались наказания, не связанные с лишением свободы: штрафы, исправительные работы», - поделился юрист.

По его словам, подобное преступление представляет общественную опасность, потому что Великая Отечественная война - это «абсолютно священные для нас символы» и они должны быть строго защищены.

«К сожалению, я неоднократно видел в интернете и слышал в публичных высказываниях то, что, например, меня глубоко оскорбляло, - я думаю, не только меня. Поэтому, конечно, у нас должна быть такая статья, должны эти интересы общественные защищаться», - считает Аграновский.

Он добавил, что практика едва ли будет широкой - после нескольких приговоров люди, скорее всего, начнут «соотносить свои слова с требованиями законодательства». Собеседник «360» отметил также, что не видит в возможном введении такой статьи «никакой дополнительной репрессивной базы».

Экспертиза покажет Он пояснил, что для привлечения к ответственности не обязательно должны звучать конкретные фразы про отрицание геноцида.

«Мне кажется, что это статья, родственная „Реабилитации нацизма“. Отрицание может быть прямым - я видел такое и у нас, и в европейских странах, - а может быть более тонким, завуалированным. Если высказывание не содержит совершенно прямого указания, может быть проведена экспертиза. Часто проводится, например, лингвистическая экспертиза», - рассказал Дмитрий Аграновский.