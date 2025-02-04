Религиовед посоветовал не брать на работу интересующихся таро и астрологией

«Можно и прочие вопросы задать: „Верите ли в гороскопы? В магию?“ - и отсекать этих людей на госслужбе, на военной службе и в массе других мест», - добавил он.

Силантьев рассказал, что подобным образом уже проверяют кандидатов в Московском государственном лингвистическом университете, где он преподает.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал бороться с предсказаниями гадалок и астрологов, назвав их трансляцией суеверий. Вместо этого депутат предложил российским СМИ рассказывать о достижениях науки и культуры. По его мнению, именно такой контент будет полезен и повысит доверие аудитории.