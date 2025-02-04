04 февраля 2025, 19:39

Религиовед посоветовал не брать на работу интересующихся таро и астрологией

Unsplash
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Религиовед Роман Силантьев предложил не брать на работу людей, интересующихся астрологией или картами таро. По его мнению, они не хотят строить карьеру и оттого непригодны для государственной или военной службы. Такое заявление ученый сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Можно и прочие вопросы задать: „Верите ли в гороскопы? В магию?“ - и отсекать этих людей на госслужбе, на военной службе и в массе других мест», - добавил он.

Силантьев рассказал, что подобным образом уже проверяют кандидатов в Московском государственном лингвистическом университете, где он преподает.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал бороться с предсказаниями гадалок и астрологов, назвав их трансляцией суеверий. Вместо этого депутат предложил российским СМИ рассказывать о достижениях науки и культуры. По его мнению, именно такой контент будет полезен и повысит доверие аудитории.

Работа Астрология Гороскопы
04 февраля 2025, 19:46
Буря столетия. Японию накрыло рекордным снегопадом, сотни школ закрыли
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Сильнейший снегопад обрушился на самый северный остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщила газета Independent.

Всего за 12 часов в городе Обихиро выпало рекордное количество снега. Уровень снежного покрова на улицах достиг 1,2 метров.

Из-за снегопада власти закрыли около 370 школ по всему острову. Японское метеорологическое агентство предупредило, что две мощных зоны низкого давления движутся по обе стороны архипелага. Они несут в регион холодный воздух.

Агентство прогнозирует выпадение до 100 сантиметров снега на северо-западе Японии в течение следующих 24 часов. Некоторые автомагистрали уже перекрыли, в пострадавших от удара стихии районах приостановлено и железнодорожное сообщение.

В аэропортах Обихиро и Кусиро закрыли взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов на Хоккайдо отменили, что затронуло тысячи людей.

Снежная буря началась как раз в то время, когда в Саппоро на юге Хоккайдо стартовал популярный снежный фестиваль. Предполагается, что непогода сохранится на севере Японии еще около пяти дней.

Ранее сильный снегопад также оставил без света 542 населенных пункта в Новгородской области.

Школы Япония Снегопад
04 февраля 2025, 10:24
В России разработают платформу для создания базы векторов голосов мошенников
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Минцифры начало разработку новых мер по борьбе с телефонными аферистами. О новом проекте узнало издание «Коммерсант».

По данным газеты, речь идет о поправках к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В рамках инициативы хотят сформировать единую антифрод-площадку с базой векторов голосов киберпреступников.

Если человека уличат в телефонном мошенничестве, то его биометрические данные попадут в базу, даже если он не давал на это согласие.

На платформу будет стекаться информация о киберпреступлениях от органов власти всех уровней. Центробанка, хостинг-провайдеров, соцсетей, операторов связи, маркетплейсов и граждан. Доступ к ней получат правоохранители, ЦБ и другие уполномоченные организации.

Журналисты выяснили, что звонки будет проверять искусственный интеллект. Если ИИ заметит характерный для киберпреступников скрипт, то сравнит голос абонента с информацией из базы. В случае обнаружения подозрительных совпадений, сообщит о вероятном мошенничестве.

Ранее экономист Мери Валишвили заявила, что мошеннические схемы с банковскими картами до сих пор остаются самыми распространенными в России. Она предложила установить ограничения на операции в онлайн-банке, чтобы не стать жертвой аферистов.

Законы Искусственный интеллект Соцсети Мошенничество Россия Центробанк Технологии
04 февраля 2025, 08:08
В России упростят порядок вступления в наследство
Freepik
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С 5 февраля вступит в силу другой порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в августе прошлого года принял поправки в основы законодательства РФ о нотариате. Они подразумевают, что ЗАГСы смогут передавать нотариусам данные о регистрации смерти.

Теперь нотариус при выдаче документа о праве на наследство будет запрашивать сведения через Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

По словам Хаминского, благодаря новому порядку процесс подтверждения родства станет проще. Также сократится число судебных споров о наследстве. Еще проверка через реестр помешает мошенникам вступить в наследство с помощью подделки документов.

Ранее адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин заявил, что россиянам не стоит вступать в наследство, если после этого есть шанс получить оставшиеся долги по кредитам. Однако если наследников несколько, они будут отвечать по долгам солидарно.

Россия Владимир Путин
03 февраля 2025, 20:50
«Не можем этого допустить». Николаса Кейджа вновь напугали роботы
РИА «Новости»
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Американский актер Николас Кейдж выступил с решительным протестом против внедрения искусственного интеллекта в кинематограф. Артиста процитировало издание Variety.

Кейдж высказался со сцены после того, как получил «Оскара» за главную мужскую роль в «Герое наших Снов» ( Dream Scenario ) - абсурдной комедийной антиутопии. Артист назвал фильм одним из любимых в своей карьере и затем добавил, что обеспокоен ситуацией с искусственным интеллектом в киноиндустрии.

По мнению артиста, задача любого искусства - отражать внешние и внутренние истории человеческого состояния посредством очень человеческого вдумчивого и эмоционального процесса воссоздания. Робот же, считает Николас Кейдж, на это не способен.

«Если мы позволим роботам делать это, у фильма не будет сердца. В конечном итоге он потеряет остроту и превратится в кашу. Не будет человеческого ответа на жизнь, какой мы ее знаем», - добавил Кейдж.

Николас Кейдж уже не в первый раз призывает артистов бороться с искусственным интеллектом. Осенью 2024 года он также говорил, что такие технологии «хотят отобрать работу» у актеров.

Роботы Искусственный интеллект Фильмы Актеры Технологии

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