30 декабря 2023, 10:20

Рекордный темп развития российской промышленности признали в США

РИА «Новости»
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Деловая активность в производственном секторе в России в декабре росла максимальными за семь лет темпами. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на американскую консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.

По информации издания, глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности увеличился с ноябрьских 53,8 до 54,6, «поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада». Показатель оказался самым высоким с января 2017 года.

В течение семи месяцев производство в России росло «самыми быстрыми темпами», признали в компании. На показатели повлияли снижение инфляции, низкий уровень безработицы и большой спрос на внутреннем рынке.

Выступая на прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, президент Владимир Путин заявил, что экономика России достаточно прочна для того, чтобы не просто выстоять, а развиваться. Он констатировал «уверенный рост» промышленного производства (3,6%). Говоря о росте обрабатывающей промышленности на 7,5%, глава государства отметил, что такого «давно не было».

Деловая активность в производственном секторе в России в декабре росла максимальными за семь лет темпами. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на американскую консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.

Исследования США Россия Инфляция Промышленность
29 декабря 2023, 20:44
Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц в Россию
Unsplash
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Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Министерству сельского хозяйства поручили выдавать документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. До начала действия беспошлинного режима целевая ставка на импорт яиц достигала 15%.

Принятая мера позволит ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт. В ноябре яйца подорожали в годовом выражении более чем на 40%.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что недостатка яиц в России нет и не будет. Рынок обеспечен этим товаром «более чем полностью», а стоимость стабилизируется после Нового года.

По словам гендиректора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрия Чумакова, цены на яйца снизятся примерно в середине января 2024 года. На падение стоимости повлияет увеличение объемов поставок из-за рубежа.

Сельское хозяйство Россия Продукты
29 декабря 2023, 20:10
«Солнечный пес». Умер единственный в России корги-полицейский
Unsplash
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В Нижнем Новгороде умер прославившийся несколько лет назад единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий. Об этом сообщила хозяйка собаки, кинолог Ольга Чумарова в соцсети «ВКонтакте».

Пес скончался 28 декабря. В январе ему исполнилось бы 12 лет. Рыжий был единственным корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД.

«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес», - написала Чумарова.

Она отметила, что питомец был безгранично преданным, талантливым и отважным. Именно корги помог кинологу научиться понимать маленьких собак. Женщина добавила, что Рыжий останется бессмертным директором всей стаи.

Корги Рыжий служил в нижегородской транспортной полиции. Он ушел на заслуженный отдых в июне 2020 года. Полицейские вели от его имени страницу в Instagram*.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Собаки Россия Полиция
29 декабря 2023, 19:55
Патриот, но заигрался. Смерть Пригожина назвали «большой удачей» для России
РИА «Новости»
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Смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала «большой удачей» для россиян и страны в целом. Такое заявление сделал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он назвал Пригожина патриот и важным деятелем. Одновременно с этим предприниматель стал бы большой проблемой для России, если его деятельность нашла бы продолжение.

«Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался», - отметил Федоров.

Евгений Пригожин вел себя совершенно не как системный игрок, подчеркнул глава ВЦИОМ. Он также выразил радость по поводу роспуска ЧВК «Вагнер». Эта организация подрывала систему изнутри, отметил Федоров.

«В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах - большая удача для страны», - заключил он.

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Пригожиным нашли осколки гранат.

ВЦИОМ Авиакатастрофы Россия Евгений Пригожин
29 декабря 2023, 18:25
Главархив Москвы представил онлайн-выставку о праздновании Нового года
Yuri Abramotchkin/Russian Look/globallookpress
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Столичный Главархив собрал новогоднюю подборку материалов, которую можно посмотреть онлайн в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Экспозиция, которая состоит из трех тематических блоков, расскажет о том, как отмечали Новый год и Рождество в разные века. Об этом сообщили на портале мэра города.

Столичный Главархив собрал новогоднюю подборку материалов, которую можно посмотреть онлайн в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Экспозиция, которая состоит из трех тематических блоков, расскажет о том, как отмечали Новый год и Рождество в разные века. Об этом сообщили на портале мэра города.

Первую часть выставки посвятили периоду до 1917 года. В ней представили дореволюционные рождественские открытки, пригласительные билеты на бал гувернанток и программку вечерних спектаклей в Большом театре за 1895 год.

Второй раздел экспозиции расскажет о традициях празднования Нового года в СССР. Посетителям покажут фотографии с детских елок 1960-х годов.

В Третьей части можно больше узнать о том, как отмечают Новый год в современной Москве. Экспозицию наполнили праздничными фотографиями и украшениями, установленными в разных районах столицы.

Кроме того, Главархив Москвы подготовил альбом с зимними кадрами из разных столичных парков «Парки Москвы. Зима» и фотовыставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Их можно увидеть онлайн в виртуальном музее.

Ранее в центре Москве открыли выставку дизайнерских елей. Инсталляции создали по мотивам сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

Выставки История Новый год Москва 2023

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