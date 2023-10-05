Рекордное за четыре года число иностранных брендов пришло в Россию

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В основном в России появились бренды из Турции - девять компаний, которые работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего». На российском рынке также появились игроки из Белоруссии, Австралии, Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.

Увеличение количества брендов в России говорит о том, что этот рынок привлекателен для иностранцев, они готовы развивать свой бизнес в РФ. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что приход зарубежных компаний позволит разнообразить предложения для покупателей и увеличит посещаемость торговых центров.

Российские сети тоже активно развиваются. Ранее стало известно, что на месте бутиков Victoria’s Secrets и Zara Home в московском торговом центре «Метрополис» появятся два магазина российского бренда «Слепая курица». Салон люксовой обуви и аксессуаров откроется в январе.