Рекордное количество универмагов открыли в России за год

Универмаги представляют крупноформатные мультибрендовые магазины с товарами в единой концепции. В 2023 году в стране начали работать 35 подобных объектов.

А это рекорд как минимум с 2015 года, указало издание со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP. В 2022-м в России появилось только шесть новых универмагов, а в 2021-м - семь.

В общей сложности на отечественном рынке на сегодняшний день работают 18 игроков, которые развивают универмаги, уточнили в CORE.XP. Средняя площадь одного объекта подобного формата составляет более двух тысяч квадратных метров, а число представленных в нем брендов - от 40 до 250. Причем, как и ТЦ, универмаги могут включать фудкорты, зоны отдыха, коворкинги и лектории.

По мнению главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, тренд на рост числа универмагов в России начался еще в 2014 году. Если говорить о рекордном увеличении таких магазинов в 2023-м, можно отметить заинтересованность брендов по двум причинам, добавила она.

Первая, по ее словам, состоит в том, что для новичков это шанс без больших затрат протестировать свой бренд на потребителях и начать офлайн-экспансию.

Кроме того, формат универмагов дает возможность международным ретейлерам, которые хотят быть представленными в России, не терять коммуникацию с клиентами, добавила собеседница издания.

В 2023 году в России зафиксировали рост числа универмагов. По данным РБК , речь идет о рекордном количестве открытий магазинов такого формата за последние восемь лет.