31 января 2025, 10:55

Рекордное количество автомобилей скопилось на российских складах

РИА «Новости»
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В начале 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось рекордное количество автомобилей. Об этом сообщил РБК.

По информации источника издания, речь может идти о 700 тысячах автомобилей, что почти в два раза выше уровня начала 2024 года.

«700 тысяч машин - это почти в два раза больше показателей начала 2024 года и самый большой с момента пандемии, когда спрос превышал предложение и появились проблемы с логистикой», - сообщили журналисты.

Авторы материала добавили, что около 500 тысяч машин на складах - легковые, причем большая часть из них - китайские модели, а остальные - отечественного производства.

Ранее Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования в 2025 году. В окончательный перечень не попали машины китайского производителя Haval, но вошел отечественный «Москвич 3».

Россия Машины
31 января 2025, 12:20
«Пьянству — бой!» В Вологодской области решили бороться с самогонщиками
РИА «Новости»
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В Вологодской области с 1 марта ужесточат правила продажи алкоголя. На этом фоне местные власти решили усилить борьбу с самогонщиками, сообщили изданию «Подъем» в правительстве региона.

Вологодские власти намерены отслеживать нарушения и больше рассказывать населению о вреде спиртных напитков. В региональном правительстве обратили внимание на то, что люди в целом поддерживают введение новых запретов, а некоторые даже вносят собственные предложения, которые чиновники тщательно изучают.

В первый день весны в Вологодской области начнет действовать закон, позволяющий продавать алкоголь в будние дни только с 12:00 до 14:00. В выходные график продажи останется прежним.

В преддверии введения ограничений в Вологде закрылись несколько алкомаркетов. Более того, в городе зафиксировали скачок спроса на самогонные аппараты.

Запреты Алкоголь Россия Магазины
31 января 2025, 11:08
Приморские прокуроры не допустили хищения из бюджета пяти миллиардов рублей
РИА «Новости»
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Прокурор Приморского края Сергей Столяров заявил, что в регионе не допустили хищения из бюджета почти пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

В 2024 году прокуратура пресекла в Приморье более 65 тысяч нарушений закона.

По словам Столярова, прокуроры смогли добиться перечисления зарплат на общую сумму 253 миллиона рублей и предоставления единовременных выплат более 250 многодетным семьям вместо земельных участков. Также в регионе в результате надзорной деятельности произвели перерасчет оплаты за некачественно оказанные коммунальные услуги в размере 13 миллиона рублей.

Кроме того, под контролем прокуроров в Приморском крае в прошлом году обеспечивали лекарствами нуждающиеся категории граждан и увеличивали финансирование для покупки жилья лицам со статусом детей-сирот.

В Следственном комитете ранее сообщили о передаче в суд дела против девяти организаторов и участников преступного сообщества , занимавшегося хищениями на гособоронзаказе.

Хищения Бюджет России Прокуратура РФ Приморье Деньги
31 января 2025, 11:06
Стали известны регионы России с самой агрессивной ездой водителей
РИА «Новости»
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Жители пяти российских регионов предпочитают агрессивный стиль вождения. Возглавила рейтинг Воронежская область. Об этом сообщил автомобильный портал «Дром» по результатам проведенного опроса.

В исследовании приняли участие около 12 тысяч россиян. По его итогам выяснилось, что 37% водителей Воронежской области любят полихачить за рулем. На втором месте - Татарстан с 36% голосов.

Третью строчку топа заняла Якутия с 32%. По 31% голосов набрались в Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области.

В целом среди россиян только 27% предпочитают агрессивный стиль езды. Большая часть водителей - 73% - водят автомобили размеренно. Самым спокойным регионом стала Нижегородская область с 77% голосов. Московская область - на втором месте с 76%.

Ранее россиянам напомнили, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой. Автоматическое продление прав станет недействительным в стране с 2025 года.

Опросы Водители Воронежская область
31 января 2025, 07:39
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области потушили
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Экстренные службы ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба областной администрации.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь беспилотников ВСУ на территории региона.

«На территории нефтеперерабатывающего завода после падения обломков одного из БПЛА возник пожар, который оперативно ликвидировали», - заявил Бочаров.

Губернатор добавил, что в результате атаки пострадал один рабочий, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Минобороны России отмечало, что в течение ночи силы ПВО сбили 49 украинских дронов над российской территорией.

Два дня назад в Нижегородской области произошло возгорание на предприятим «Сибур-Кстово» после атаки украинских беспилотников, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пожары Беспилотники Заводы

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