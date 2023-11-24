Рекордно низкое давление в Москве продержится неделю

По его словам, с 1879 года настолько низкие показатели давления в ноябре были только три раза. Так, в пятницу, 24 ноября, оно опустилось до 719 миллиметров ртутного столба, в то время как норма для столичного региона составляет приблизительно 748 миллиметров ртутного столба.

«Оно [атмосферно давление] будет ниже обычных значений примерно на 16-18 милиметров ртутного столба», - уточнил синоптик.

Он добавил, что циклон будет двигаться на восток, а температура повысится до -1 градуса. Тем не менее, погода будет ветреной и с небольшим снегом, поэтому потепления жители столицы не почувствуют.

Кроме того, в Москве в ближайшие дни будет низкая температура , которая будет опускаться ночью до -6 градусов, а днем - варьироваться в пределах от -3 до +3 градусов. Высота сугробов превысит 20 сантиметров в начале новой недели. Вдобавок жителям столицы пообещали, что выпавший снег не растает уже до весны.