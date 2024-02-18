Рекорд по высоте сугробов установили в Москве

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 09:00 составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы», - отметил он.

По словам синоптика, в районе Тушино зафиксировали сугробы высотой 73 сантиметра. Прошлый рекорд установлен в 1966 году, когда в Москве появились сугробы высотой 65 сантиметров.

Тишковец спрогнозировал, что из-за продолжающихся снегопадов к вечеру воскресенья высота сугробов увеличится на один-два сантиметра. С начала февраля на ВДНХ зафиксировали 44,8 миллиметра осадков при норме в 44 миллиметра.

В Гидрометцентре предупредили москвичей, что следующая неделя будет морозной. В ночь на среду, 21 февраля, температура воздуха опустится до -16 градусов. К следующим выходным в столице снова потеплеет.