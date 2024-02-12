Рекламу роллов от «Ебидоеби» признали оскорбительной в Приморье

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«Реклама, размещенная рядом с остановкой общественного транспорта, гласила: „В пятницу начинай с Куни Ли!“» - указали в ФАС.

По данным ведомства, поводом для возбуждения дела стали многочисленные жалобы горожан. После рассмотрения обращения в службе пришли к выводу, что используемое в рекламе слово имеет непристойный и оскорбительный характер.

Таким образом, разместившему рекламу лицу теперь предстоит устранить нарушения. Также материалы дела передали в Приморское УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

В 2019 году служба доставки суши «Ебидоеби» смогла отстоять свое название через суд. Житель Красноярска подал иск на суши‐кафе, отметив, что оно не соответствует моральному облику города.