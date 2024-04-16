16 апреля 2024, 08:31

Река Урал в Оренбурге опустилась на четверть метра

Читайте нас в: Google Новости

К утру 16 апреля река Урал в Оренбурге опустилась до 11,4 метра. За сутки вода ушла на 26 сантиметров. В зоне подтопления остались более пяти тысяч домов, сообщила горадминистрация.

«Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки снизился на 26 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 уровень воды в Урале у Оренбурга составил 1143 сантиметра», - заявила пресс-служба.

Река Сакмара в районе села Татарская Каргала поднялась на 43 сантиметра, до 777 сантиметров. Из подтопленных территорий Оренбурга эвакуировали 1715 человек, из них семь за последние 24 часа. Подтопленными остались 10 660 приусадебных участков и 5503 жилых дома. Движение по улице Донгузской от моста до улицы Беляевской закрыли, но возобновили проезд по одной полосе основной магистрали в сторону Авиагородка.

Жители поселка Перовский за собственный счет построили защитную дамбу. Она сдержала паводковые воды, и дома не пострадали.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
16 апреля 2024, 05:40
Туристы рассказали, какие сладости в России самые вкусные
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские туристы назвали чак-чак, тульские пряники, петербургские конфеты и сибирское варенье самыми любимыми отечественными сладостями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса по поиску билетов tutu.ru.

Одним из самых расхваленных блюд оказался татарский чак-чак. Он представляет собой десерт из кусочков жареного теста в сиропе из меда. Также туристы отдали предпочтение тульским пряникам. Сверху их покрывают глазурью, а внутри помещают фруктовую начинку.

Еще одним деликатесом для туристов стали московские конфеты. Например, фабрика «Рот Фронт», которая выпускает батончики. Помимо них, туристы похвалили конфеты из Петербурга. Их можно приобрести на вокзале, в фирменном магазине кондитерской фабрики имени Крупской. Недалеко ушел калининградский марципан, его готовят из измельченного миндаля и сахарной пудры.

Сибирское варенье также покорило сердца российских путешественников. Его делают из зеленых сосновых шишек, которые собирают в мае или июне. Сначала продукт промывают и долго вымачивают, а потом варят.

Ранее tutu.ru составил список самых романтичных мест России. В рейтинг вошли Метромост в Нижнем Новгороде , владивостокский маяк, светлогорский парк творчества «Муза» и краснодарский Мост поцелуев.

Туризм Рейтинги Россия Продукты
16 апреля 2024, 04:27
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в мае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пенсии участников летных экипажей, сотрудников угольных предприятий, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пожилых людей, кому исполнилось 80 лет, повысят в мае. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА «Новости».

«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая», - отметила эксперт.

По словам Рыжих, размер надбавки у каждого пенсионера разный, он зависит от срока специального стажа, заработной платы и страховых взносов. Помимо этого, на дополнительную выплату могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и граждане других категорий. Им положено 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно о повышении доходов россиян , которые работают медиками в селах и малых городах. Прибавку начали выплачивать с 1 апреля.

Пенсия Пенсионеры Ветераны
16 апреля 2024, 04:12
В России призвали установить размер минимального оклада на уровне МРОТ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Такой закон от фракции «Справедливая Россия — За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Государственную думу 16 апреля. Об этом сообщила газета «Известия».

«В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат», - сказано в публикации.

В документе объяснили, что сейчас в ряде организаций России размер тарифных ставок ниже МРОТ. Как рассказал газете глава фракции Сергей Миронов, это началось с 2007 года, когда приняли поправки в законодательство, ликвидирующие минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд. С подобным начислением столкнулись более 700 тысяч россиян.

В связи с этим разработали поправки в ТК, которые обяжут работодателей устанавливать минимальные ставки зарплаты не меньше МРОТ, без учета премий и других надбавок.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году. Ответственным за выполнение поручения стал председатель правительства Михаил Мишустин.

В России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Такой закон от фракции «Справедливая Россия - За правду» с поправками в Трудовой кодекс внесут в Государственную думу 16 апреля. Об этом сообщила газета «Известия».

Законы Россия Зарплаты Экономика
16 апреля 2024, 02:35
Батюшка рассказал, почему церковь считает секс до свадьбы грехом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Русская православная церковь плохо относится к половым отношениям до свадьбы. Священник Евгений Чебыкин рассказал, почему секс до женитьбы считают греховным. Его слова передал дзен-канал «Святые места».

Иерей объяснил, что с точки зрения христианства половой контакт до свадьбы неприемлем, потому что для создания счастливой семьи нужно сначала наладить ментальное единение, а потом переходить к физическому.

«В наше время, к сожалению, чаще происходит обратное - первым делом люди помышляют о плотском, и лишь затем, спустя время - о психологических и духовных составляющих супружества», - отметил он.

По мнению Чебыкина, именно поэтому многие пары разводятся, детей воспитывают в неполной семье, а беременные женщины решаются на аборты.

Священник напомнил, что РПЦ воспринимает секс до брака как блудодеяние. Об этом говорит апостол Павел в послании к Евреям (13:4): «Брак у всех да чтится и ложе да не оскверняется, потому что Бог будет судить блудников и прелюбодеев».

Ранее священник Ульян Кречетов рассказал, почему православным верующим нельзя разговаривать с умершими на кладбище. По словам священнослужителя, большую пользу усопшему человеку принесут молитвы от его родных.

Священники РПЦ Семья Свадьбы Секс Брак

Новости по теме