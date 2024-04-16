Река Урал в Оренбурге опустилась на четверть метра

«Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки снизился на 26 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 уровень воды в Урале у Оренбурга составил 1143 сантиметра», - заявила пресс-служба.

Река Сакмара в районе села Татарская Каргала поднялась на 43 сантиметра, до 777 сантиметров. Из подтопленных территорий Оренбурга эвакуировали 1715 человек, из них семь за последние 24 часа. Подтопленными остались 10 660 приусадебных участков и 5503 жилых дома. Движение по улице Донгузской от моста до улицы Беляевской закрыли, но возобновили проезд по одной полосе основной магистрали в сторону Авиагородка.

Жители поселка Перовский за собственный счет построили защитную дамбу. Она сдержала паводковые воды, и дома не пострадали.