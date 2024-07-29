29 июля 2024, 08:28

Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

РИА «Новости»
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Уровень реки Урал рядом с Орском в Оренбургской области поднялся выше неблагоприятной отметки. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Артем Воробьев.

«На шесть утра в понедельник уровень Урала составляет 363 сантиметра, что выше неблагоприятного уровня на 3 сантиметра. Нахожусь в поселке Лесоторговый, рядом с траншеей. Вчера тут провели подготовительную работу, сегодня стартует основная. Проран (траншея) на дамбе необходимо заделать», - написал он.

Вечером в воскресенье Воробьев отмечал, что профильные специалисты уже укрепили дамбу, чтобы не допустить повторного затопления Орска в случае обильных осадков.

Областные власти ранее сообщали, что обильные осадки в регионе, Челябинской области и Башкирии увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Теперь приток воды находятся на отметке 250 кубометров в секунду, а сброс - 192 кубических метра. Уровни рек при этом находились ниже отметки неблагоприятных явлений.

Урал Наводнения Реки
29 июля 2024, 04:59
Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
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Наиболее выгодными для отпуска месяцами в 2024 году будут август и октябрь. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше - тем выше сумма отпускных. <…>Самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - октябрь и август», - подсчитала Нечаева.

Также выгоднее всего планировать отпуск после получения премии или повышения зарплаты. Выходные тоже стоит включить в отпуск, это может увеличить общую сумму выплат.

Психолог Павел Озеров посоветовал выходить из отпуска в четверг или пятницу. Составление плана для возвращения в трудовой ритм также окажет помощь в адаптации к рабочим будням.

Отпуск Зарплаты
29 июля 2024, 04:57
Россиянам назвали топ фраз, по которым можно вычислить телефонных мошенников
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Вычислить телефонного мошенника можно по определенным фразам, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. В беседе с РИА «Новости» эксперт перечислил самые распространенные «фишки» злоумышленников.

«Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. <…> Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания», - пояснил Немкин.

Еще один признак мошенничества - просьбы предоставить конфиденциальную информацию, предложение «выгодной» сделки или заверения о выигрыше приза.

«Четвертый признак - необычные способы оплаты или перевода денег. <…> Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег», - отметил собеседник агентства.

Аферисты придумали новую схему обмана россиян с письмом с иностранного номера. Переходя по ссылке, жертва передает злоумышленникам доступ к личным данным.

Госдума РФ Мошенничество Деньги
29 июля 2024, 04:22
Российским пенсионерам рассказали о доплатах в августе
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Дополнительные прибавки начислят определенным категориям пенсионеров в августе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16 269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и получившие инвалидность 1 группы. Прибавку к пенсии также получат члены летных экипажей и работники угольной промышленности.

Перерасчет страховых пенсий произойдет автоматически, заявила Иванова-Швец.

В следующем году вырастет максимальное пособие по беременности и по уходу за ребенком, сообщили ранее в Госдуме. Кроме того, повысят размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России.

Пенсия Пенсионеры
28 июля 2024, 15:37
Путин вместе с патриархом Кириллом посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ и открытия памятника адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге приехал в Александро-Невскую лавру. Об этом сообщил сайт Кремля.

Российский лидер осмотрел храм вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель Русской православной церкви наградил Путина орденом святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени. В пресс-службе опубликовали видео с церемонии и отметили, что эта общецерковная награда входит в перечень высших орденов.

Ранее глава государства принял в Петербурге главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Вместе с главой Минобороны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым он на катере обошел парадные линии кораблей.

После торжественного мероприятия Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову. Монумент располагается в центре города - на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.

Кремль РПЦ Владимир Путин Патриарх Кирилл

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