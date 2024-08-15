15 августа 2024, 04:12

Регулярное опрыскивание уничтожит некоторые домашние цветы

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Некоторые популярные комнатные растения испортятся, если регулярно опрыскивать их водой. Влага вызовет загнивание на листьях орхидеи, бегонии, кактуса и фиалки, сообщил сайт Ferra.

Влаголюбивая орхидея не переносит водяной душ, выяснили журналисты. Из-за попадания воды на листьях может появиться гниль и развиться инфекция.

Похожим образом отреагирует бегония. Вместо водных процедур специалисты советуют протирать ее листья влажной тканью. Африканская фиалка тоже плохо реагирует на воду. Из-за капель на ее листьях появятся пятна и разовьются патогенные процессы.

Последней группой растений, которым противопоказаны опрыскивания, стали суккуленты. Они впитывают воду корнями, поэтому при ее попадании на кожицу может появиться плесень.

Другие цветы нужно опрыскивать, особенно осенью и зимой, сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. По ее словам, нехватка влаги проявится пожелтением листьев.

Ученые Сад и огород
15 августа 2024, 03:17
Назван возможный срок для Маска и Роулинг за киберббулинг
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Американского предпринимателя Илона Маска и британскую писательницу Джоан Роулинг может грозить штраф в размере почти 300 тысяч долларов или до пяти лет тюрьмы за шутки и критику в адрес алжирской боксерши Иман Хелиф в интернете. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Это произойдет, если расследование иска Хелиф о травле в соцсетях дойдет до суда и она выиграет дело.

Защитник спортсменки Набиль Буди утверждает, что она стала жертвой усугубленного киберпреследования. Издание отметило, что если кому-то предъявят обвинение, то этому человеку грозит до пяти лет тюремного заключения.

«Адвокат называет эти атаки женоненавистническими, расистскими и сексистскими», - говорится в публикации.

В самой жалобе упоминается, что в соцсети X Хелиф подверглась онлайн-обструкции со стороны влиятельных лиц, но их имена не назвали. При этом известно, что боксершу в интернете троллили, в частности, писательница Джоан Роулинг и американский миллиардер Илон Маск.

По словам адвоката, Хелиф решила начать новый бой, но уже за свою честь и достоинство. Международный олимпийский комитет поддержал алжирскую боксершу, осудив ее критиков.

Ранее алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест и ставшая одной из самых скандальных персон на Олимпиаде-2024, обратилась с жалобой в прокуратуру Парижа из-за кибербуллинга.

Суд Бокс Илон Маск Джоан Роулинг Олимпиада в Париже — 2024
15 августа 2024, 02:35
В Госдуму внесут законопроект о биометрическом контроле за мигрантами
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В России захотели ввести биометрический контроль за мигрантами на границе страны. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия».

Законопроект внесут в Госдуму глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

В пояснительной записке отметили, что по действующему порядку дактилоскопической регистрации иностранцы сдают биометрию после въезда на территорию России.

Трудовые мигранты должны пройти обязательную дактилоскопию и сфотографироваться в течение 30 дней со дня въезда в Россию или же при обращении за патентом или разрешением на работу. Иностранцы, которые прибыли с иной целью, проходят биометрию в течение 90 дней со дня въезда.

Они должны отметиться в миграционной службе по месту регистрации, но есть те, кто избегает этой процедуры. При текущих требованиях иностранцы нередко успевают совершить правонарушение, принудительно выехать из России, а потом опять вернуться, просто сменив документы.

«Сдача биометрии сразу на границе исключит эту практику», - объяснил Миронов.

Ранее директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский раскритиковал законопроект МВД об ужесточении контроля за работой иностранцев в России.

Мигранты Законы Госдума РФ Россия
14 августа 2024, 18:39
Требовала сперму. В Ленобласти учительница пять лет преследовала школьника
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Учительница из Ленобласти преследовала бывшего ученика, чтобы родить от него ребенка. Женщина уговаривала 17-летнего подростка сдать свою сперму, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 45-летняя учительница преподавала у него математику в школе во Всеволожском районе. Потом семья переехала в Санкт-Петербург. Когда мальчик перевелся в другую школу, педагог начала его активно преследовать.

Школьник рассказал, что в шестом классе поставил лайк на видео учительницы в соцсетях. После этого она решила, что ученик в нее влюбился.

Женщина часто писала подростку, интересуясь его делами, и отправляла открытки на каждый праздник. А когда тот перешел в девятый класс, заявила, что хочет от него ребенка. Школьник заблокировал учительницу, и она начала атаковать его с фейковых аккаунтов.

В январе женщина стала убеждать юношу стать донором спермы, потому что мечтала родить от него ребенка. В августе учительница пришла домой к семье одиннадцатиклассника и ждала его у подъезда. Родители подростка решили обратиться в полицию.

Сейчас с преподавательницей работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Развратные действия».

Ранее в Ленобласти арестовали 25-летнюю учительницу. Ее заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Педагог давала ему трогать свою грудь, целовала и гладила по интимным местам.

Дети Школы Женщины Школьники
14 августа 2024, 18:37
Фонд имени Конрада Аденауэра признали нежелательным в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных и международных неправительственных организаций Фонд имени Конрада Аденауэра, его деятельность на территории России признали нежелательной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций «За вашу и нашу свободу», «Россия за решеткой», «Культурус» и Фонд MRR.

На сайте ведомства говорится, что Фонд имени Конрада Аденауэра зарегистрирован как некоммерческое объединение «Фонд им. Конрада Аденауэра», Russland hinter gittern e. V. («Россия за решеткой) и MRR-Fund gemeinn tzige UG (haftungsbeschr nkt) (Фонд MRR) указаны в качестве немецкий компаний.

Za va i a na i svobodu, z. s. («За вашу и нашу свободу») и Kulturus, z. s., указаны в качестве чешских организаций.

Россия

Новости по теме