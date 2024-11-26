Регулировщица Великой Победы умерла на 101-м году жизни

Читайте нас в:

Лиманская получила известность после того, как ее сфотографировал на фоне Бранденбургских ворот в Берлине военный корреспондент Евгений Халдей.

Губернатор напомнил что регулировщица Великой Победы ушла воевать в 18 лет. Сначала она шила одежду для солдат, а позже стала регулировать движение войск.

«Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области», - подчеркнул глава региона.

Лиманская участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла вместе с армией до Берлина. Фотография регулировщицы за неделю до Великой Победы стала символом несокрушимости советского народа, объяснил Бусаргин.

Ранее в Жуковском состоялась церемония зажжения Вечного огня после реконструкции. Мемориалу вернули его первоначальный исторический облик.