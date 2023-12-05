05 декабря 2023, 15:14

Регионы России получат право запрещать продажу пива в «наливайках»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, который дает право регионам запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Об этом сообщило РИА «Новости».

Региональные власти смогут регулировать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, а также торговать сидром, пуаре, медовухой.

При принятии соответствующего регионального закона можно разрешить продажу слабоалкогольных напитках только в кафе и ресторанах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что сейчас у регионов нет рычагов борьбы с «наливайками», которые днем торгуют напитками, а вечером работают как кафе.

Известно, что законопроект запрещает использовать в названии алкогольной продукции информацию, которая вводит покупателя в заблуждение. В Госдуме полагают, что это предотвратит отравления суррогатной продукцией.

В России регулярно фиксируют случаи отравления алкоголем. Ранее в Москве женщина выпила пиво и впала в кому. Летом в разных регионах страны от отравления суррогатным сидром погибли несколько десятков человек.

Законы Госдума РФ
05 декабря 2023, 14:35
Сенаторы рассмотрят базовый закон «О занятости населения» 7 декабря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Комитет по социальной политике Совета Федерации рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в РФ». Его планируют рассмотреть 7 декабря, сообщил RT.

Документ в том числе уточняет такие понятия, как «занятость», «профилирование граждан, ищущих работу».

Закон сохраняет некоторые нормы, касающиеся помощи населению в поиске работы. Например, на цифровой платформе «Работа в России» появятся вакансии, информация о работодателях, сведения о кадрах, которых не хватает в разных отраслях экономики.

Кроме того, законопроект устанавливает новый порядок получения россиянами статуса безработного. Соответствующее решение будут принимать органы службы занятости региона, где зарегистрирован человек, в течение 11 дней со дня подачи заявления. При этом условием для получения статуса безработного является согласие соискателя с предложенным ему планом содействия занятости.

Новая редакция закона предусматривает главу о борьбе с нелегальной занятости. Речь идет о нарушении порядка оформления трудовых отношений между работником и работодателем. Ожидается, что основные положения законы вступят в силу с начала 2024 года.

Ранее сообщалось, что порядка 85% испытывают острую нехватку кадров. На сайтах по поиску работы число вакансий увеличивается, а новых резюме - сокращается.

Совет Федерации РФ Россия Работа
05 декабря 2023, 14:06
Руководители «Крымэнерго» лишились постов после сильного шторма
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что в отношении руководителей муниципалитетов и руководителей компании «Крымэнерго» провели служебное расследование, связанное с долгим отсутствием электричества в пострадавших от стихии домах.

Аксенов заявил, что уже уволил руководителя РЭС Черноморского района. Следующим на очереди стоит глава РЭС в Сакском районе.

«По „Крымэнерго“ в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах», - заявил глава республики.

Сильнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Сильнейший ураган пронесся по северо-западным районам полуострова, зашел в Севастополь и Евпаторию. Всего стихия бушевала в 320 населенных пунктах. Без света оставались более 500 тысяч человек.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от урагана превысил один миллиард рублей. Полностью электроснабжение на полуострове восстановили только 4 декабря.

Отставки Электричество Крым Шторм
05 декабря 2023, 14:03
Минимальный размер пенсии в Москве с доплатой вырастет с 2024 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат со следующего года. Ее размер составит 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, пенсия возрастет с 1 января 2024 года. Кроме того, индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат коснется определенных категорий населения. Среди них - многодетные семьи, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие и приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и многие другие.

Ранее стало известно, что некоторые россияне получат две пенсии в декабре. Под эту категорию попали те, кто получают все виды пенсий и социальных выплат и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями.

Пенсия Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 14:00
Азовское море решили признать внутренним водоемом России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который закрепляет статус внутреннего водоема за Азовским морем. По словам Шеремета, восторжествовала историческая справедливость - Украина потеряла статус прибрежного государства.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект. По словам парламентария, его могут принять до конца 2023 года.

Азовское море де-факто стало исключительно внутренним морем России после вхождения в состав страны по итогам референдума новых регионов - Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Акваторию Приазовья надежно охраняют расчеты ПВО. Российские военнослужащие регулярно ликвидируют запущенные с Украины беспилотники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 украинских беспилотников нейтрализовали над Азовским морем.

Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Госдума РФ Крым

Новости по теме