31 декабря 2023, 19:06

Регионам предрекли появление своей ипотеки

Телеканал «360»
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В ближайшее время в регионах может появиться своя ипотека. Над этим вопросом депутаты начнут работать с Центробанком и кабмином в январе, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это нужно, чтобы ресурсы, выделяемые на федеральном уровне, либо те меры, которые применяет Центробанк, могли распространяться только на эти территории. И такая работа ведется», - отметил он.

Благодаря таким мерам люди будут оставаться в городах, возводить жилье и обустраиваться. По словам депутата, эту идею смогут реализовать в начале 2024 года. Он подчеркнул, что для этого не потребуется принимать отдельный закон, так как будет достаточно нормативных актов Центробанка или постановления правительства.

Программа семейной ипотеки продолжит действовать во всех регионах России, в отличие от льготной. Ее продлят только там, где низкий спрос на жилищные займы.

Недвижимость Ипотека
31 декабря 2023, 17:18
«Не понимаю». Фигуристка Роднина удивилась критике по поводу ее жизни в США
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Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась Sport24, что не понимает критики по поводу своего «американского» периода жизни. Она недоумевает, «зачем за кем-то следить» и обсуждать.

Роднина прожила в Соединенных Штатах 13 лет.

«Я спокойно реагирую на критику людей, что я жила в США. Я жила [там], как и многие другие люди, которые сейчас живут и работают в России. <…> Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США», - заметила она.

Фигуристка добавила, что жила в Штатах, когда большинство хотели переехать в Москву, а сейчас остается в Москве, когда некоторые «начали куда-то бежать».

Она призвала не «смотреть в замочную скважину» других, а улучшать собственную жизнь.

Ирина Роднина - почетный житель Московской области. Ей исполнилось 74 года 12 сентября 2023 года.

Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась Sport24 , что не понимает критики по поводу своего «американского» периода жизни. Она недоумевает, «зачем за кем-то следить» и обсуждать.

США Фигурное катание Россия
31 декабря 2023, 17:09
Окончательный разгром неофашизма. Медведев раскрыл главную задачу на 2024 год
РИА «Новости»
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Перед россиянами в 2024 году стоит важная задача. Ее озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Речь идет об окончательном разгроме неофашизма, который пытаются возродить противники страны вопреки великой победе предков. Политик также поблагодарил участников специальной операции, которые стоят на защите Родины. Сердца и мысли россиян сегодня с теми, кто находится с боевыми товарищами в зоне боевых действий.

«С теми, кто плечом к плечу стоит в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации», - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что уходящий 2023 год потребовал от россиян уверенности и силы, особой стойкости, сплоченности и настоящего патриотизма.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей, которая станет только крепче. Жителей страны объединяет общая судьба и понимание значимости ее масштабных целей.

Дмитрий Медведев Россия Совет безопасности РФ
31 декабря 2023, 15:49
Подмосковных водителей призвали быть осторожными из-за гололеда
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Резкое похолодание ожидается в Московской области к концу дня, в связи с чем на дорогах возможна гололедица. Предупреждение опубликовала пресс-служба региональной ГИБДД.

«Госавтоинспекция Подмосковья призывает водителей при поездках на личном транспорте учитывать изменение погодных условий, быть внимательными и осторожными», - отметили в ведомстве.

Пешеходам рекомендовали использовать световозвращатели. При пересечении проезжей части необходимо снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны, посоветовали в ГИБДД.

«Помните, на скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается», - напомнили правоохранители.

При неисправности автомобиля и в случае других происшествий следует обратиться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции по Московской‌ области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.

Столбики термометров в Подмосковье в новогоднюю ночь опустятся до -10…-15 градусов.

Аномальные морозы ожидаются в течение всей следующей недели.

ГИБДД Дороги Водители
31 декабря 2023, 15:20
Путин назвал жителей России одной большой семьей
РИА «Новости»
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Россия является одной большой семьей, и в будущем она станет еще крепче. В единстве россиян состоит залог будущего страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении.

«Судьбу России вершим мы, мы - одна большая семья, и обеспечим уверенное развитие, мы вместе», - отметил глава государства.

Он напомнил, что россиян объединяет общая судьба страны и понимание значимости ее масштабных целей.

Россия Владимир Путин

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