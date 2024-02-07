Лысков посоветовал польскому генералу перечитать учебник истории и убедиться в том, что Калининградская область досталась СССР и впоследствии России в результате мирного договора.

«Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться», - добавил пресс-секретарь главы области.

В отличие от соседей, калининградские власти не «бряцают оружием», а развивают субъект, резюмировал собеседник агентства.

Ранее Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс якобы уничтожит Калининградскую область, и назвал ее «оккупированной». Генерал рассказал также, что Польша уже начала готовить «оборонительные пояса» на случай этого конфликта.