27 марта 2024, 08:38

Реестр страховок и закрытие наливаек. Володин рассказал о новых законах апреля

РИА «Новости»
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В России запустят единую систему страхования, разрешат властям регионов определять правила работы баров, проиндексируют социальные пенсии и изменят порядок оформления перепланировки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил нововведения в своем Telegram-канале.

В апреле вступят в силу несколько норм. Власти субъектов России наделят правом ограничивать время продажи алкоголя в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах и рядом с ними, а также самостоятельно устанавливать требования к продаже сидра, пива и других напитков в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Страховщиков обяжут передавать информацию в автоматизированную информационную систему страхования, а их клиенты смогут получить выписки, в том числе об ОСАГО, на портале госуслуг. Изменят порядок согласования перепланировки и упростят перевод жилого помещения в нежилое.

На 7,5% повысят социальные пенсии по старости, потере кормильца и инвалидности. Введут штрафы за нарушение правил оборота табачной продукции, например, продажи без маркировки или несовершеннолетним. Лишенных водительских прав или наказанных за вождение в нетрезвом виде не допустят до экзамена. Квартиры без счетчиков запретят сдавать в аренду.

В Госдуме разработают законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы. Депутат Яна Лантратова заявила, что его примут к следующему голосованию.

Законы Госдума РФ Алкоголь Бизнес
27 марта 2024, 11:05
Умер американский скульптор Ричард Серра
Викимедиа
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Известный американский скульптор Ричард Серра скончался на 85-м году жизни. О этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его адвоката Джона Зильбермана.

Скульптор ушел из жизни из-за пневмонии в своем доме в Саффолке, штат Нью-Йорк.

Ричард Серра родился в 1938 году в Сан-Франциско. Он получил степень бакалавра английской литературы и некоторое время работал на сталелитейном заводе. Там скульптор познакомился с особенностями этого материала, из которого впоследствии отливал свои монументы. Первая персональная выставка прошла в 1966 году.

Серра добился мирового признания и стал одним из выдающихся скульпторов своего времени. Он создавал гигантские наклонные коридоры, эллипсы и стальные спирали. Его работы привнесли в скульптуру новую абстрактную глубину.

Мастер также работал с печатной графикой и снимал кино.

США Нью-Йорк
27 марта 2024, 10:32
Рыбак-пенсионер на Чукотке провел пять месяцев в тундре
РИА «Новости»
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Полицейские в Чукотском автономном округе разыскали и привезли домой 70-летнего мужчину, который из-за морозов застрял в тундре на пять месяцев. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

С заявлением в полицию пришла супруга пропавшего. Она сообщила, что пенсионер является заядлым рыбаком и любителем природы Севера.

«Много лет подряд он в одиночку уходит в домик на берегу реки на дальний промысел, проводя без связи с родственниками от трех до шести месяцев», - рассказала женщина.

Пенсионер ушел в тундру осенью 2023 года, но не вернулся к Новому году, как изначально планировал. Правоохранители нашли его примерно в 150 километров от села Усть-Белая в сильно истощенном состоянии. Последнее время он питался только рыбой и корой деревьев.

Семья мужчины выразила полицейским благодарность за помощь в безвыходной ситуации и неравнодушие.

В мае 2023 года спасатели вывезли из тундры на Ямале пропавших троих взрослых и подростка.

Пенсионеры Мужчины
27 марта 2024, 09:52
Дом арестованного по делу о теракте в Crocus City Hall оказался заброшенным
Pxhere
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Один из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall прописан в доме, который находится в деревне Сидорково в Максатихинском районе Тверской области. Строение оказалось заброшенным, сообщило РИА «Новости».

Местные жители отметили, что сами владельцы дома менялись часто. Но в нем никто не жил с тех пор, как его продали. Кто является последним владельцем дома, жители не ответили.

«Там их менялось десять раз. Только для прописки продали и все… Этот дом пустой. Он давно пустой, там и не жили. Как местные жили - продали там все, больше никто не жил», - подчеркнула одна из местных жительниц.

В доме выбиты окна. Сам участок зарос, забора нет. Дверь в дом заколочена досками и закрыта на большой замок. За домом расположены еще две полуразрушенные постройки.

Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, один из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall работал в Подмосковье. Речь идет о Шамсидине Фаридуни. Он, по данным источника, работал на паркетной фабрике в Подольске не больше шести месяцев.

Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 09:37
Почти 400 пожарных и спасателей боролись с пожаром в «Крокусе» — Собянин
РИА «Новости»
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Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в Crocus City Hall, сообщил в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. На место теракта, по его данным, направили 44 бригады скорых и три медицинских вертолета.

«В дни тяжелых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплоченности и единства. Без преувеличения - на помощь пришел весь город», - указал он.

Сейчас, продолжил Собянин, медики делают все возможное, чтобы спасти и скорее поставить на ноги пострадавших при теракте 22 марта.

В больницы Москвы, по его данным, поступили 94 человека. 34 уже выписаны. Сейчас на лечении остаются 60 человек.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», - подчеркнул мэр.

Отдельно Собянин отметил, что донорскую кровь для пострадавших сдали свыше 7700 человек. Огромную помощь оказал и столичный бизнес.

«Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», - добавил он.

Сергей Собянин Стрельба в Crocus City Hall

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