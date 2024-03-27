Реестр страховок и закрытие наливаек. Володин рассказал о новых законах апреля

В апреле вступят в силу несколько норм. Власти субъектов России наделят правом ограничивать время продажи алкоголя в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах и рядом с ними, а также самостоятельно устанавливать требования к продаже сидра, пива и других напитков в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Страховщиков обяжут передавать информацию в автоматизированную информационную систему страхования, а их клиенты смогут получить выписки, в том числе об ОСАГО, на портале госуслуг. Изменят порядок согласования перепланировки и упростят перевод жилого помещения в нежилое.

На 7,5% повысят социальные пенсии по старости, потере кормильца и инвалидности. Введут штрафы за нарушение правил оборота табачной продукции, например, продажи без маркировки или несовершеннолетним. Лишенных водительских прав или наказанных за вождение в нетрезвом виде не допустят до экзамена. Квартиры без счетчиков запретят сдавать в аренду.

В Госдуме разработают законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы. Депутат Яна Лантратова заявила, что его примут к следующему голосованию.