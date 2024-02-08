Реестр ИИ-решений для строительной отрасли появится в России

По мнению экспертов, у искусственного интеллекта большой потенциал в стройке: от безошибочного проектирования и подбора кадров до умных домов и роботов. Технологии не заменят профессиональных строителей, но станут эффективными помощниками.

«Мне кажется, это очень перспективное направление с точки зрения объединенных датасетов - мы можем получить датасеты другого масштаба», - уточнил девелопер Тимофей Лютомский.

Искусственный интеллект также помогает спрогнозировать количество стройматериалов и оборудования, ускорить проектирование, усилить контроль, повысить производительность, снизить издержки, следовательно, и уменьшить себестоимости строительства. Для этого участникам рынка нужны прозрачные и понятные правила игры: методология и широкий выбор ИИ-решений.

«Информационная система на массиве больших данных анализирует фотографии котлована, стен и прочего и с точностью порядка 97% может предсказать, есть ли у застройщика отклонение по срокам, какие-то риски, или все в порядке», - пояснил руководитель экспертной группы, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.





«Таким образом, мы комплексно решаем задачу: готовим нормативную базу, методологическую, кадровую. Экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе на рубеже в 5-10 лет может достигнуть 2,7 триллиона рублей», - обратил внимание руководитель экспертной группы.

Реестр ИИ-решений учитывает интересы бизнеса, но прежде всего - людей. В работе активно участвуют и девелоперы, чтобы выстроить доверие между участниками рынка, особенно в части обмена данными, содержащимися в датасетах и необходимыми для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта.

«Если полноценно внедрить искусственный интеллект по направлению от продажи квартир до определения путей строительства, градпотенциала, наблюдения за ходом строительства и все это посчитать, мы получаем экономический эффект почти три триллиона рублей за 10 лет следующего экономического цикла», - отметил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

В рамках работы экспертной группы создадут реестр решений с использованием технологий ИИ в градостроительной деятельности. Этим займется Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ совместно с Минстроем. Реестр станет своего рода картой ИИ-решений в отечественном строительном секторе, поможет оценить уровень проникновения нейросетей в нынешние бизнес-процессы компаний, выявить передовые практики и белые пятна отрасли.

Сейчас искусственный интеллект чаще всего применяют в строительной сфере для предикативной аналитики. Технологии используют, чтобы спрогнозировать сроки возведения жилья и предотвратить появление долгостроев.

У экспертной группы есть еще несколько значимых направлений работы, которыми важно заниматься параллельно с созданием реестра ИИ-решений, сообщил Козак. В первую очередь это подготовка нормативно-правового регулирования обмена данными, так как именно они лежат в основе развития искусственного интеллекта. Второй важнейший блок - создание методики оценки внедрения технологий ИИ.