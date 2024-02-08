08 февраля 2024, 13:34

Реестр ИИ-решений для строительной отрасли появится в России

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Искусственный интеллект сегодня работает во многих отраслях экономики, в том числе в строительстве. В этой сфере технологии ИИ активно применяют для решения локальных задач, но возможности для их использования постоянно расширяются. Для внедрения искусственного интеллекта при участии Министерства строительства и ЖКХ России сформировали экспертную группу, которую возглавил ДОМ.РФ.

По мнению экспертов, у искусственного интеллекта большой потенциал в стройке: от безошибочного проектирования и подбора кадров до умных домов и роботов. Технологии не заменят профессиональных строителей, но станут эффективными помощниками.

«Мне кажется, это очень перспективное направление с точки зрения объединенных датасетов - мы можем получить датасеты другого масштаба», - уточнил девелопер Тимофей Лютомский.

Искусственный интеллект также помогает спрогнозировать количество стройматериалов и оборудования, ускорить проектирование, усилить контроль, повысить производительность, снизить издержки, следовательно, и уменьшить себестоимости строительства. Для этого участникам рынка нужны прозрачные и понятные правила игры: методология и широкий выбор ИИ-решений.

«Информационная система на массиве больших данных анализирует фотографии котлована, стен и прочего и с точностью порядка 97% может предсказать, есть ли у застройщика отклонение по срокам, какие-то риски, или все в порядке», - пояснил руководитель экспертной группы, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.


«Таким образом, мы комплексно решаем задачу: готовим нормативную базу, методологическую, кадровую. Экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе на рубеже в 5-10 лет может достигнуть 2,7 триллиона рублей», - обратил внимание руководитель экспертной группы.

Реестр ИИ-решений учитывает интересы бизнеса, но прежде всего - людей. В работе активно участвуют и девелоперы, чтобы выстроить доверие между участниками рынка, особенно в части обмена данными, содержащимися в датасетах и необходимыми для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта.

«Если полноценно внедрить искусственный интеллект по направлению от продажи квартир до определения путей строительства, градпотенциала, наблюдения за ходом строительства и все это посчитать, мы получаем экономический эффект почти три триллиона рублей за 10 лет следующего экономического цикла», - отметил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

В рамках работы экспертной группы создадут реестр решений с использованием технологий ИИ в градостроительной деятельности. Этим займется Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ совместно с Минстроем. Реестр станет своего рода картой ИИ-решений в отечественном строительном секторе, поможет оценить уровень проникновения нейросетей в нынешние бизнес-процессы компаний, выявить передовые практики и белые пятна отрасли.

Сейчас искусственный интеллект чаще всего применяют в строительной сфере для предикативной аналитики. Технологии используют, чтобы спрогнозировать сроки возведения жилья и предотвратить появление долгостроев.

У экспертной группы есть еще несколько значимых направлений работы, которыми важно заниматься параллельно с созданием реестра ИИ-решений, сообщил Козак. В первую очередь это подготовка нормативно-правового регулирования обмена данными, так как именно они лежат в основе развития искусственного интеллекта. Второй важнейший блок - создание методики оценки внедрения технологий ИИ.

Искусственный интеллект Строительство Недвижимость Бизнес
08 февраля 2024, 13:56
Песков рассказал, когда Кремль опубликует интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля 9 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Точное время публикации станет известно позже. На сайте разместят видео беседы, а таже транскрипт на русском и английском языках, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Оно (интервью - прим. ред.) будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним», - сказал Песков.

Интервью президента России с американским журналистом выйдет на сайте Кремля уже после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона. Сам представитель СМИ сообщал, что запись беседы появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России. Беседу будут анализировать не один день, добавил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 13:54
Пожилые москвичи станут экспертами в кинематографе
Unsplash
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Для участников «Московского долголетия» состоится серия образовательных лекций о кинематографе, которые пройдут в киноцентре «Октябрь», расположенном на Новом Арбате. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Лекторы подробно расскажут пенсионерам, как режиссеры показывали Москву на протяжении десятилетий - от зарождения киноискусства и первых немых лент до современных фильмов. Слушатели также подробно изучат локации, где снимали знаменитые киноленты.

«Горожане старшего поколения смогут расширить знания в области москвоведения и взглянуть на город глазами великих режиссеров», - отметил Филиппов.

Любители кино смогут посещать лекции каждый понедельник. Лекции доступны для старшего поколения москвичей, включая женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Зарегистрироваться на встречу можно в любом центре «Московского долголетия».

Кроме этого, в топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие» в Подмосковье вошли лыжи и керлинг. Более восьми тысяч жителей пожилого возраста занимаются спортом на свежем воздухе.

Отдых Пенсионеры Кино Активное долголетие Образование Москва
08 февраля 2024, 13:42
Топ-менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании
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Нидерландская головная компания Yandex N.V. раскрыла доли совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый» — будущего основного владельца фирмы. Менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала, сообщил РБК.

Нидерландская головная компания Yandex N.V. раскрыла доли совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый» - будущего основного владельца фирмы. Менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала, сообщил РБК.

Таким образом менеджмент «Яндекса» станет крупнейшим совладельцем фирмы и будет контролировать структуру под названием FMP. Предполагается, что в нее войдут до 50 человек. При этом ни один из них не будет иметь в «Яндексе» более 5%.

Ранее Yandex N.V. сообщила о продаже российского бизнеса «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки включает в себя в дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в стране. Компания является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий, которая дает работу талантливой молодежи, подчеркнул Песков.

Яндекс Бизнес
08 февраля 2024, 13:20
«Научилась у мамы». Панда Катюша из Московского зоопарка показала новые навыки
РИА «Новости»
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У гигантских панд на передних лапах имеется уникальное приспособление — шестой псевдопалец. Маленькая панда Катюша уже научилась им пользоваться, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

У гигантских панд на передних лапах имеется уникальное приспособление - шестой псевдопалец. Маленькая панда Катюша уже научилась им пользоваться, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, этот палец дает пандам возможность с невероятной ловкостью и точностью захватывать даже самые тонкие веточки и листья бамбука.

«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», - поделилась Акулова.

Москвичи порадовались успехам маленькой панды, которую постоянно воспитывает мама Диндин. Недавно она учила повзрослевшую Катюшу правильно падать и кувыркаться.

«Поразительно как она быстро учится, смышленая», - отметили подписчики Акуловой в соцсетях.

Между занятиями медвежонок находит время и похулиганить. Некоторые забавы маленькой панды сотрудники Зоопарка успевают записать на видео.

Животные Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка

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