01 октября 2024, 16:43

Редактора Doxa внесли в реестр экстремистов

РИА «Новости»
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Росфинмониторинг внес редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна** в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщил сайт ведомства.

По словам председателя Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, Doxa* имела отношение к обучению диверсантов на российской территории.

Онлайн-издание публиковало инструкции по поджиганию банкоматов и призывы сдаваться в плен ВСУ. Организацию лишили статуса студенческой организации, хотя изначально авторами в ней были студенты и аспиранты.

В феврале московский суд заочно арестовал редактора издания Doxa* Марию Меньшикову**. Ее обвинили в публичном оправдании идеологии терроризма, сообщили «Известия». Подсудимой избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что Меньшикова в публикациях в сообществе журнала оправдывала терроризм.

* Внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Терроризм Иноагенты
01 октября 2024, 15:57
Поверили фейку в WhatsApp. Якутского фермера атаковали охотники за бесплатной капустой
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Фермер из Якутска столкнулся с массовым нашествием на свои поля желающих получить бесплатные овощи. Десятки людей явились собирать капусту, морковь и картофель после публикации в WhatsApp* о «раздаче урожая». Подробностями случившегося шокированный мужчина поделился в беседе с 360.ru.

Как появился фейк о бесплатных овощах Видео о том, что на полях якобы можно бесплатно собрать капусту, опубликовала неизвестная женщина. По какой причине, она решила, что на поля можно так запросто прийти и собрать овощи, фермер не понял.

Сколько именно успели похитить люди, которые клюнули на это видео, мужчина сказать затруднился, пояснив, что это можно будет оценить уже после того, как будет выкопан весь урожай.

«Похитили капусту, картошку, морковь. Брали все, что на глаза им попадалось. Не могу сказать точно, [сколько именно вынесли]. Тут пока не выкопаешь все, не сможешь определить точно. Но у меня еще и инструменты пропали, сетки новые капустные», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Некоторых наглецов удалось прогнать Причем происходило все прямо у него на глазах. В ответ на вопрос, почему не вышло остановить таких наглых посетителей, фермер пояснил, что размер поля, куда явились незваные гости, достаточно большой.

Подбегать к каждому было нереально, он пытался кричать и привлекать внимание, но его либо игнорировали, либо даже начинали хамить.

«Представьте, у поля там от конца до конца примерно километр. И по нему человек 150 бродят, мне надо каждому подойти и объяснить было - реально ли это? А если ты орешь, то можешь человек 20-30 охватить. Но они не прекращают при этом делать то, что делают. Еще и огрызаются: что, мол, тебе капусты жалко? То-се», - посетовал фермер.

Отдельно он обратил внимание, что людей не смутили закрытые заборы и предупреждения со стороны работников.

«Им говорят, что нельзя, но им все равно, не реагируют никак. Но я думаю, это глупость. Некоторых получалось выгонять. Но таких малая часть была. Хорошо, что основная масса урожая уже была собрана. там оставалась малая часть, которую надо было собрать», - заключил мужчина.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Якутия
01 октября 2024, 11:11
Россиян будут через «Госуслуги» предупреждать о возможности пройти внесудебное банкротство
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Пенсионеров и семей с детьми, которые получают социальные выплаты, будут через портал госуслуг информировать о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства. Реализацией этого решения займется Минцифры и Социальный фонд, такое поручение утвердил президент Владимир Путин по итогам совещаний по экономическим вопросам.

Председатель СФР Сергей Чирков и министр цифрового развития Максут Шадаев представят доклад о ходе выполнения поручения до 1 ноября этого года.

Также россиян будут информировать о возможности применения с 1 марта нового механизма расчетов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

Ранее глава отдела банкротства юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова предупредила, что многие организации, занимающиеся снятием долгов с россиян, действуют вне закона. Раздолжнители зачастую намеренно дают клиентам ложные гарантии или только частично рассказывают о способах погашения задолженности.

Выплаты в России Владимир Путин Госуслуги
30 сентября 2024, 18:26
Регулярная процедура. Минстрой прокомментировал индексацию тарифов на ЖКУ
РИА «Новости»
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Качество коммунальных услуг является для Минстроя одним из главных приоритетов в работе. Тарифы на ЖКУ индексируются в соответствии с правилами, а цены отслеживают такие надзорные органы как ФАС и Государственная жилищная инспекция. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

По данным ведомства, индексация тарифов на ЖКУ является регулярной ежегодной процедурой. Ее проводят на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития страны. В новых тарифах учитывают изменения стоимости ресурсов и технологическое обновление коммунальных объектов, а также модернизацию прилегающих к ним инженерных сетей и другие факторы.

«Например, в части обслуживания и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, которое является одним из самых больших в мире по своему масштабу, необходимо учитывать изменения стоимости реагентов для очистки воды», - отметили в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что стоимость жилищно-коммунальных услуг складывается ниже предельного индекса. Окончательное решение об изменении цен принимают в регионах, напомнили в ведомстве. По его данным, в последний раз индексация проводилась полтора года назад.

И на федеральном, и на региональном уровне действуют льготы и меры социальной поддержки граждан для оплаты ЖКУ. Сейчас их получают более двух миллионов семей. Компенсации полагаются многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам, а также тем, кто тратит на оплату жилья больше установленной нормы.

За недопущением превышения предельного индекса изменения платы следит ФАС. Она проверяет обоснованность установленных тарифов и отменяет их, если они не соответствуют законодательству. Проверкой расчета платы в итоговой квитанции занимается государственная жилищная инспекция.

Тарифы на ЖКУ с 1 июля 2025 года вырастут на 11,9%. По информации Минэкономразвития, такой показатель будет формироваться из-за прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере энергетики.

ЖКХ Деньги
30 сентября 2024, 18:22
«Должны подумать: а как будут жить их дети?» Милонов — о разводах семей с детьми
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Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил оставлять мальчиков старше восьми лет при разводе с отцами, чтобы решить проблемы с алиментами и воспитанием. Как быть, если семья рушится, и почему нельзя перекладывать ответственность за это на детей, рассказал 360.ru депутат ГД Виталий Милонов.

Он предположил, что Кузнецов имел в виду не обязанность оставлять ребенка с отцом, а возможность, поскольку, по его словам, суд почти всегда встает на сторону матери. При этом депутат назвал развод, особенно семей с детьми, трагедией.

«Те, кто собирается разводиться, 33 раза должны подумать: а как будут жить их дети? Ведь их личные хотелки-нехотелки - они понятны, но ведь люди должны нести определенную ответственность за свои поступки», - подчеркнул Милонов.

Он заявил, что вечный поиск идеального партнера не приведет к желаемому результату, и выразил уважение семьям, стоявшим на грани развода, но сумевшим удержаться.

Кроме того, собеседник 360.ru подчеркнул, что для него не норма, когда ребенка воспитывает только отец или только мать. Он поддержал желание родителя, живущего отдельно, участвовать в воспитании после развода.

Также Милонов рассказал, что родитель, остающийся с ребенком, часто хочет найти в сыне или дочери поддержку своему разводу и накачивает ребенка негативом.

«Для блага твоего ребенка ты не должна рассказывать, какой твой бывший муж козел, негодяй и подонок. Потому что он вырастет, и у него сформируется стереотипное некое мышление, которое его жизнь сделает, возможно, несчастливой», - подчеркнул депутат.

Ранее экономист Алексей Зубец призвал увеличить алименты и пошлины за иск о разводе.

Дети Госдума РФ Семья Виталий Милонов

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