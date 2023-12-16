Ребенок в Новой Москве умер от отека легких из-за кишечной инфекции

Мальчик в течение нескольких дней жаловался родителям на боли в животе, у него поднялась температура. По словам отца ребенка, пятилетний сын подхватил кишечную инфекцию.

Когда мальчику стало хуже, родители вызвали скорую помощь. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мальчика. Медики установили, что он, скорее всего, умер из-за осложнений болезни - на фоне кишечной инфекции у ребенка произошел отек легких.

Полиция начала устанавливать детали произошедшего. Правоохранители выясняют, почему родители мальчика не обратились вовремя за медицинской помощью.

Ранее в Тверской области погибла трехлетняя девочка. Она умерла из-за пневмонии, которую не смогли диагностировать врачи. Девочку доставили в областную больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Следовали запросили карты вызова бригады скорой и медицинские документы ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.