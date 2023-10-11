Ребенок родился без ануса в Британии

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Все произошло в графстве Западный Суссекс. Чарли родился с атрезией ануса и прямой кишки. Это врожденная аномалия, при которой отсутствует естественный канал прямой кишки. У матери Чарли - 36-летней Вики Томпсон - не было никаких осложнений во время беременности.

После рождения мальчик перенес первую в своей жизни сложную операцию - медики сформировали ему временную стому.

Следующая операция ждала Чарли в возрасте трех месяцев. Врачи попытались провести ребенку анопластику. Но это привело к нарушению работы стомы. Медики наложили младенцу илеостому. Им пришлось вывести подвздошную кишку на поверхность живота и установить калоприемник.

Затем Чарли ждали еще четыре серьезные операции. Врачи удалили мальчику значительную часть кишечника. По прогнозам медиков, Чарли проведет со стомой всю жизнь.